El PP exige cambiar el convenio del vial O Viso-Iglesario

El grupo municipal del PP de Cangas asegura que el gobierno municipal no retiró del convenio para urbanizar la carretera O Viso-Iglesario la parte en la que se estipula que se cede al Concello la parte de la carretera provincial EP-1001, entre el punto kilométrico 0+080 Cangas-Coiro-A Madalena. Recuerda el portavoz del PP, José Enrique Sotelo, que todas las fuerzas políticas coincidían en que se debía de retirar y el anterior alcalde, el fallecido Xosé Manuel Pazos, manifestó que se trataba de un error que se iba a subsanar, sin embargo se mantiene. Sotelo afirma que Cangas está gobernada por políticos a los que no les importa nada Cangas, “algunos porque no son de Cangas, ni viven en Cangas, ni pagan impuestos en Cangas, pero cobran de Cangas”.