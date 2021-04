Pío Millán alerta de que los vecinos pagarán más si se rescata la recogida de la basura

El acuerdo de la junta de gobierno de la Mancomunidad do Morrazo, que preside la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, de iniciar los trámites para la recuperación de la gestión directa de la recogida de basura con la contratación de un informe de costes y mientras tanto acudir a un contrato “puente” cuando en octubre concluya la prórroga a Urbaser, ha abierto la Caja de Pandora. La Mancomunidad vuelve al punto cero en el que ya estuvo hace varios años y eso lo recuerda el PP tras la reunión telemática de esta junta, celebrada el jueves. El representante del PP en la Mancomunidad y concejal de Cangas, Pío Millán, recuerda que desde los órganos de presidencia y junta de gobierno se transmitió en los últimos años que se encargaron estudios e informes que analizaron cuál era la opción más conveniente para la gestión del servicio de recogida de basura y tratamiento de los residuos, y se informó también que dichos estudios aconsejaban continuar con la gestión indirecta de contratación externa del servicio. Se sorprende que ahora las personas responsables de la Mancomunidad quieran imponer la ideología frente a la eficacia en la prestación del servicio.

Millán reprocha que ahora se prefiera que el servicio le cueste más a los vecinos de la comarca y que sea de menor calidad, solo porque se haya prestado directamente por la administración. “Desde este grupo político no tenemos preferencia por privatizar o municipalizar el servicio. Lo que sí tenemos claro es que queremos un servicio con la mejor calidad posible al menor coste para los vecinos de Cangas, Moaña y Bueu”. Exigen los populares que si quienes gobiernan la Mancomunidad se empeñan en encargar un nuevo informe, que tiene su coste, sea con la intención de buscar la mejor solución para el servicio, mayor calidad y menor coste.

Por otra parte, los populares reprochan que hace unos años se hubieran modificado los estatutos de la Mancomunidad para darle más competencias a la junta de gobierno, representada solo por los gobiernos de los tres Concellos en detrimento de la asamblea del ente supramunicipal. Añade que el argumento que se esgrimió era darle más agilidad a la gestión “pero lo cierto es que lo único que se consiguió hasta ahora fue tener lo más desinformados posible a los grupos políticos que no están en esta junta de gobierno y realizar una escasa actividad con oscurantismo y sin ninguna transparencia”. Entiende que la agilidad para tener más competencias se cae por su propio peso: “Cuando en otoño pasado se nos atacó por alegar contra la aprobación inicial de los presupuestos, se esgrimía la necesidad urgente de contratar un gerente para la gestión diaria de la Mancomunidad. pero medio año después se pone de manifiesto que no era tan urgente, cuando en estas fechas inician el proceso”. En la misma junta de gobierno se presentó un borrador de bases para la contratación de esta gerencia que defienden como pieza clave para esa intención de rescatar el servicio o, de no ser posible, volver a sacarlo a concurso.

En la junta también se acordó la exención de la tasa de la basura en el primer semestre de 2022 a las empresas afectadas por la crisis de la pandemia, que son 1.892 en Cangas, 553 en Moaña y 457 en Bueu, matiza la presidenta.