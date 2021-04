Los alfombristas de Bueu ya tienen asumido desde hace tiempo que este año tampoco podrán cubrir el asfalto de las calles del centro urbano con sus diseños. La situación de la pandemia del COVID aún no permite actos multitudinarios como la elaboración de las alfombras florales del Corpus Christi, que debería celebrarse el primer fin de semana de junio. De todos modos esto no significa que la tradición no se mantenga viva un año más puesto que está prevista la confección de dos tapices a modo simbólico: uno delante de la iglesia parroquial de San Martiño y otro en la Praza Massó.

Los vecinos llevan ya tiempo trabajando en las instalaciones de las que disponen en la Praza Massó. La pandemia incluso frustró su presencia en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), que está prevista entre el 19 y 23 de mayo. Los alfombristas de Bueu iban a formar parte de una delegación que iba a mostrar en el puesto de Galicia la tradición del arte efímero gallego.

El COVID no frena del todo la actividad de la Asociación Corpus Bueu, que prepara una celebración especial de los “maios”. Entre el viernes y el sábado se montará un diseño de grandes dimensiones en el entorno de la Praza Massó, un “maio” vinculado a una de las señas de identidad de Bueu y que se podrá ver en tres dimensiones. Desde la asociación invitan a los vecinos a colaborar en estas actividades y está en contacto con varios centros educativos. La intención es exponer sus trabajos junto al diseño que se emplazará en la Praza Massó.