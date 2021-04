Cambio de 300 metros de tubería en O Valado y cortes de tráfico

Aqualia y el Concello de Bueu afrontan a partir de la próxima semana una obra largamente esperada por los vecinos del lugar de O Valado: la renovación de un tramo de 300 metros de tubería de abastecimiento, que desde hace años registra constantes roturas. Los trabajos comenzarán en primer lugar en el conocido como camino de Rabolongo, donde se colocará una canalización nueva, y a continuación los trabajos se centrarán en la carretera principal. Esto significa que en los primeros días de mayo será necesario cortar al tráfico parte de la carretera EP-1303, que comunica el centro de Bueu con el cementerio municipal y el polígono de Castiñeiras.

El tramo en el que se actuará comprende desde el entorno de la Casa da Música Manuel Omil hasta las cercanías del Pazo de Castrelo. La canalización del abastecimiento en este lugar sufre constantes averías por un exceso de presión, que incluso obligó a colocar una válvula reductora. No obstante, la solución definitiva requiere la renovación de la tubería a lo largo de un tramo de 300 metros. Debido a que la carretera en esta zona es muy estrecha se procederá a cortar el tráfico rodado y solo se permitirá el acceso a los residentes. La actual canalización discurre por el margen izquierdo de la carretera provincial [en sentido ascendente] y la nueva se extenderá en el mismo lugar.

La carretera es titularidad de la Diputación de Pontevedra, que ya autorizó la intervención. Eso sí, la institución provincial reclama que una vez acabados los trabajos se proceda al asfaltado completo del tramo afectado. “Es un proyecto que llevamos tiempo exigiendo a Aqualia, que al principio era reacia debido a esas condiciones de la Diputación. Pero ante nuestra insistencia y los continuos problemas en la zona la concesionaria asumió que era necesario realizarla”, asegura el alcalde, Félix Juncal. El Concello también colaborará con los trabajos y se encargará de aportar la maquinaria.

Para que los trabajos avancen con mayor rapidez se procederá a restringir la circulación en este lugar. La concesionaria, Concello y Policía Local han acordado cortar el tráfico en la intersección situada entre la Casa da Música y la bajada a la iglesia de Bueu y el cruce de Cabaleiros (de acceso al polígono industrial).

Las restricciones comenzarán entre la primera y la segunda semana de mayo. Las obras en la zona arrancarán a partir del lunes, pero en primer lugar se centrarán en el camino de Rabolongo y no afectarán al trafico en la EP-1303. “Es un tramo que aprovecharemos para dotar de abastecimiento y pavimentar”, explica el alcalde. La previsión de la concesionaria es que esta primera fase puede conllevar algo más de una semana de trabajo. En cuanto se concluya en este punto las máquinas se trasladarán a la carretera principal, que será necesario levantar para proceder a la sustitución de una canalización que, aunque es de polietileno, no está preparada para soportar tanta presión. El abastecimiento de esta zona procede del depósito de Castrillón y no del de Castiñeiras, que es posterior. “La obra se prevé que dure unas dos semanas. Unos días después de acabar se procederá al asfaltado de todo el tramo afectado”, apuntan desde el Concello.