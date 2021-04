El bipartito inadmite alegaciones del PP y Meira a los presupuestos al ser consideradas “oportunidad política”

El gobierno bipartito BNG-PSOE de Moaña ha tumbado todas las alegaciones presentadas a la aprobación inicial de los presupuestos municipales para 2021, que se elevan a 11,5 millones y que estuvieron a exposición desde el 26 de marzo por un plazo de 15 días. Se presentaron cuatro alegaciones por parte del PP, la Asociación de vecinos Novameira y de un particular. Ninguna ha prosperado, pero en el caso de una de las dos del PP y la de los vecinos de Novameira se han inadmitido porque obedecen “a criterios de oportunidad política”. Así figura en la propuesta de resolución de la Alcaldía a instancias del informe de Intervención. A última hora de la tarde de ayer, el concejal de Hacienda, Aldán Santamarina, celebró una comisión extraordinaria de Contas para informar de esta propuesta de resolución. La alcaldesa, Leticia Santos, asegura que el lunes se va convocar el pleno ordinario de abril y se incluirá la aprobación definitiva del presupuesto para posteriormente publicarla en el Boletín de la Provincia y poder disponer del dinero para los programas de ayudas a la hostelería “por la pandemia del COVID, Reactiva Moaña” , y al comercio Local “Consume en local”.

Precisamente sobre la aportación en los presupuestos para la hostelería, por importe de 100.000 euros, versa una de las alegaciones inadmitidas del portavoz del PP, José Fervenza. Aseguraba que la cantidad era insuficiente para atender el número de solicitantes y sus necesidades y pedía que se incrementara hasta los 250.000 euros y que llegaría con modificar la partida de asignación de los grupos municipales por importe de 150.000 euros.

La interventora indica que esta reclamación obedece a criterios de oportunidad política, no concurriendo ninguno de los supuestos del artículo 170.2 de la Lei Reguladora de Facendas Locais, por lo que procede su inadmisión. Dicho artículo establece que solo podrán entablarse reclamaciones al presupuesto por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en la ley; omitir el crédito necesario para cumplir obligaciones o por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos. En cuanto a los sueldos de la corporación (tres dedicaciones exclusivas de la alcaldesa, teniente de alcalde y edil de Urbanismo y Medio Ambiente; y cuatro parciales de los ediles de Promoción Económica, Hacienda, Deportes y Educación y Movilidad), alega que derivan del acuerdo plenario (18/07/2019) y suponen una obligación legalmente exigible mientras no se modifique.

El mismo argumento aplica para inadmitir la alegación de Pablo Piñeiro, en representación de la Asociación de vecinos Novameira, que considera insuficientes las partidas contempladas en los presupuestos para la parroquia y no son proporcionales al peso demográfico de Meira. Pedía una partida para el arreglo de algunos caminos cuyo ensanche negocia la asociación con los vecinos y que permitiría el acceso de una ambulancia hasta las casas; y otra para una casa de cultura, como tienen las otras parroquias del municipio.

Ingresos y saneamiento

En cuanto a las restantes dos alegaciones, se admitieron, pero quedaron rechazadas. La otra del PP alegaba que los ingresos iban a ser insuficientes a los gastos. La interventora argumenta que no se presentan informes técnicos que contravengan las estimaciones del presupuesto tenidas en cuenta por el concejal de Hacienda. En cuanto a la plusvalía señala que hay liquidaciones practicadas a 31 de diciembre de 2020 y aún no cobradas por 601.840 euros y que la estimación de liquidaciones este año es de 360.000, importes muy superiores a los previstos en el presupuesto. Las estimaciones del ICIO se corresponden a la Oficina técnica municipal y en cuanto a la participación en los tributos del Estado, el importe recogido es el comunicado por el Ministerio de Hacienda por 3,8 millones de euros descontando los reintegros de las liquidaciones negativas de los años 2018 y 2019 por 97.840, resultando 3,7 millones que es lo que figura en las cuentas.

La alegación del particular pedía partidas para ejecutar las obras de conexión de su vivienda (sin alternativa viable de enganche) y de otras tres de Reibón/Bronlle, en Meira, a la red general del saneamiento. La alegación se desestima en base al informe de la secretaria de 2019 de que no es posible la dotación de servicios urbanísticos como saneamiento o abastecimiento a viviendas en suelo rústico, ya que de acuerdo con la Lei do Solo corresponde con cargo exclusivo al promotor de las construcciones, por lo que no es una obligación del Concello.