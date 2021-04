El Centro de Salud de Cangas confía en poder poner hoy la última de las vacunas a los mayores de 80 años y completar así la inmunidad de este colectivo de edad, cuya vacunación había comenzado el pasado 23 de febrero tanto en este centro de salud como en los de Moaña y Bueu. Aquella primera jornada quedó marcada en el calendario de las primeras 300 personas que acudieron a ponerse su primera inyección de Pfizer. “”Venimos a vivir” aseguraban unas mujeres en Moaña, deseosas de empezar una pauta de vacunación con dos dosis y un intervalo de 21 días entre una otra. Hoy se espera que concluya, mientras que se retoman las vacunaciones masivas en los centros feriales de Vigo y de Pontevedra para otros colectivos de edad con dosis también de Moderna y de Jansen. Sigue a la espera de lo que sucede con AstraZéneca.

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, sigue pendiente de una respuesta del Sergas a su ofrecimiento del pabellón de Rodeira para realizar vacunaciones masivas en este recinto para evitar que las personas se tengan que desplazar a Vigo. Sin embargo, la respuesta no llega y los vecinos citados, de menos de 80 años, siguen teniendo que acudir al Ifevi con los inconvenientes del desplazamiento, de tener que ir acompañados y de los problemas para estacionar.

En cuanto a la situación epidemiológica, Cangas experimentó ayer un ligero ascenso de 3 casos en el mapa del coronavirus del Sergas, de 33 a 36, por lo que subió la incidencia acumulada de casos por cada 100.00 habitantes a 14 días acumulados, de 124 a 136. También subieron los nuevos casos en los últimos 7 días a 20 .

En Moaña la EOXI tenía ayer recogidos 17 positivos activos (15 en el mapa del Sergas que está menos puesto al día que la EOXI), lo que supone una reducción de un caso con respecto a los datos del miércoles y frena el pequeño ascenso que se venía constatando en los últimos días. El mapa del Sergas, por su parte, recoge datos similares, con 15 positivos activos y solo 3 contagiados en los último 7 días. La incidencia acumulada en Moaña es de 77 casos por cada 100.000 habitantes, lo que refleja una situación sanitaria mucho más aliviada que la de Cangas.

En Bueu, la EOXI registra un ascenso de 2 casos y sitúa al municipio con 5, incluso podría subir a 6. Se trata de positivos entre 40 y 60 años.

En cuanto centros educativos, siguen 6 afectados, pero suben a 9 casos: 6 en 4 centros en Cangas (Coiro, Espiñeira, Casa dela Virgen y Rodeira) y 3 en 2 de Moaña (Tirán y As Barxas).

Otro apagón de internet retrasa la atención médica de decenas de moañeses

Los problemas de conexión a internet del centro de salud de Moaña son cada vez más frecuentes, entorpeciendo el trabajo del personal sanitario y afectando directamente a los pacientes con citas solicitadas. Ayer la red falló a las 9.15 horas de la mañana y no regresó hasta tres horas después. Hasta 20 citas por médico se vieron retrasadas y los usuarios que acudían al mostrador administrativo mostraban su desesperación por estos contratiempos. Estas desconexiones, que se venían produciendo una vez al mes, se han acelerado, con fallos en la conexión casi todas las semanas. Los doctores denuncian que cuando esto ocurre no pueden ni acceder al listado de pacientes citados. Llevan tiempo exigiendo una reparación al Sergas. Estos problemas se suman a las carencias de espacio que sufre el principal centro de salud moañés, ubicado en una Casa do Mar. En el Concello existe un proyecto presentado para llevar la conexión de fibra óptica a este inmueble, aunque de momento no hay fechas para ello y el personal sanitario espera una solución a corto plazo para evitar que las desconexiones incrementen los periodos de espera para una cita médica.