Tres años con los restos

Estos son los restos que quedan, áun, de cuando se arreglaron los campos del keniata. Llevan ahí casi tres años. Al final la bolsa se romperá y todo acabará en el mar. No es tan difícil sacarlo. Suponemos.

Los fangos de esos consejos sectoriales

El otro día hubo uno de esos consejos sectoriales que hay en Cangas donde se mezclan con torpeza técnicos, políticos y asociaciones. Fue concretamente el lunes y era el de Sanidad al que le tocaba el turno. Se habló mucho, se votó a favor de las concentraciones por la Sanidad Pública, pero no se acordó nada más. Todo quedó pendiente para nuevas reuniones. Bueno, perdón, que sí, que se acordó la fecha de la nueva reunión, de la que ya no me acuerdo. Los consejos sectoriales se están convirtiendo en las comisiones de antes, que se formaban siempre pero después no funcionaba. Era la mejor fórmula de parar cualquier investigación o tratar un asunto. Es un jaleo poner a tanta gente de acuerdo. El de Urbanismo era una pesadilla.