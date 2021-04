Los accesos peatonales que el gobierno bipartito de Cangas “improvisó” recientemente en varias zonas del municipio son un ejemplo más de que la “desastrosa gestión” que lo caracteriza y de su política de querer “amañar los problemas de seguridad vial simplemente con pintura”. La concejala Rosa Mary de la Campa lo ilustra con varias fotografías de lugares que el Concello aplicó “de cualquier manera”, sin planificar ni realizar trabajos de acondicionamiento previo para cumplir la función prevista y solucionar problemas de movilidad: “Entradas estrechas donde apenas hay espacio para un carro de bebé, por no hablar de una silla de ruedas, que incluyen postes en su trazado y para cuya ejecución ni siquiera se preocuparon de retirar antes la maleza”, desgranan los representantes del partido mayoritario de la Corporación.

En su opinión, Cangas precisa con urgencia un Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) “que facilite a los vecinos la movilidad por medios alternativos” al transporte privado motorizado, “y caminar es uno de esos medios alternativos más importantes”, subraya De la Campa, que considera más perjudicial el remedio del bipartito que el problema original: “Si esta es la seguridad vial que el gobierno local ofrece a los peatones, será muy difícil y peligroso para los vecinos y vecinas dejar los vehículos en casa”, previene, y pide actuar con responsabilidad.

Desde el grupo municipal del PP exigen al bipartito “que trabaje seriamente” en la elaboración del PMUS “y, mientras, que sitúe la seguridad de los peatones entre sus prioridades” a la hora de adoptar medidas provisionales para facilitar los desplazamientos a pie.

Convocar la Mesa de Turismo, entre las prioridades

A las puertas del verano, la convocatoria de la anunciada Mesa de Turismo sigue esperando fecha, al igual que la solución a unos problemas del sector que se han acrecentado con la pandemia, señala la edil del PP Dolores Hermelo, que pide proponer y debatir proyectos y programas que puedan atraer a Cangas un turismo estable y sostenible. Reclama que las instituciones se impliquen en ese objetivo y financien las medidas necesarias para lograrlo. Decisiones contradictorias en asuntos como el acceso rodado a playas, falta de mantenimiento de la página web del Concello, rutas turísticas sin señalizar o con deficiencias y un plan de tráfico que debería evitar los colapsos y no acaba de definirse son ejemplos de la mala gestión municipal en este campo y que deben resolver las instituciones. Hermelo advierte que no se trata solo de convocar mesas sectoriales, sino “trabajar para el sector”, definir estrategias y gestionar ayudas, porque “las promesas no pagan facturas” y el sector atraviesa una grave crisis que no se resuelve con “luchas de poder”.