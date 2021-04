Recogida de comida para animales

Fue otra vez la Asociacón Gemo la encargada de este trabajo tan latoso de recadudar comida en los supermercados y tiendas de animales de Cangas para la Protectora de Animales del Morrazo. Desde el colectivo que empredió la causa se dan las gracias a Colonias Ganguesas y Protección Civil de Moaña, así como a la Diputación de Pontevedra y el Concello de Cangas, que colaboraron con esta noble causa.

Los ovnis también fueron vistos en Cangas

La pasada semana nos ofrecieron imágenes de un objeto volador no identificado que surcaba los cielos y que las fuerzas aéreas de Estados Unidos no habían sido capaces de descubrir qué era. Pues algo debió de suceder porque en Cangas algo raro también vieron en el cielo estos días. Una mujer comentaba con sus amigas el caso y aprovechó para manifestar que ella también había visto algo raro estos días en el cielo, luces extrañas que no se correspondían ni con aviones ni con helicópteros Relataba el aumento del fenómeno de avistamientos, que se disparó por todo el mundo, que hasta también se vieron en Japón. Ante tanta invasión, alguién comentó: “Espero que alghún sea ghuapo”.

El coche de Protección Civil, por el carril bici

El coche de Protección Civil de Cangas se vio obligado a utilizar el carril bici para llegar a O Forte a socorrer a una paloma herida en un tejado. Entro en el mismo a la altura de la estación marítima de Cangas, porque se mantiene el problema de que los vehículos de emergencias no pueden entrar en la zona de Rodeira, al estar cerrado