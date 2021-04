Los arenales de Nerga, Barra y Melide mantendrán este verano la condición de “Praias sen fume”, un distintivo simbólico que pretende animar a los usuarios a no fumar mientras permanecen en ellas, aunque los que incumplan esa recomendación no serán multados, según señalan desde la Concellería de Medio Ambiente de Cangas, que dirige Pilar Nogueira. La finalidad de este distintivo creado hace un lustro es “educativa y de sensibilización social” con la intención de transmitir a los más jóvenes que “lo normal es no fumar”, protegiendo así su salud y la del entorno. Según la Dirección Xeral de Saúde Pública, en las playas sin humo está prohibido fumar en la zona del arenal, quedando excluidas las zonas al aire libre de los locales de hostelería situados en ellas”, pero no se sanciona a los fumadores.