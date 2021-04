El COVID vuelve a golpear y castiga a Cangas

“Tuvimos cuatro casos el sábado, pero el domingo ninguno. Esperemos que el aumento del nivel de restricciones del bajo al medio fuese debido al contagio puntual de la plaza de abastos”, manifestaba ayer el jefe de servicio del Centro de Salud de Cangas, Benigno Villoch, que descarta totalmente que el repunte fuese debido a las vacaciones de Semana Santa. Un poco más tarde se conocía la muerte de un anciana de O Hío como consecuencia del COVID. Se trata del primer fallecimiento por coronavirus que se produce en Cangas desde el pasado día 9 de febrero. Desde principios de año y hasta la mencionada fecha iban cuatro muertos confirmados y dos calificados como sospechosos, según señalan distintas fuentes. La muerte de esta mujer de edad avanzada de O Hío recorrió ayer Cangas como el filo de una navaja. La gente volvió a sentirse preocupada por la pandemia. A pesar de que el último cribado realizando en la plaza de abastos confirmó la presencia de tres personas contagiadas, esto supone un 10% de los trabajadores. La preocupación en este foco continúa y aún se piensa en buscar la segunda PCR negativa.

Benigno Villoch comentaba ayer que el viernes se terminará la vacunación a mayores de 80 años y que solo quedarían por inyectar los inmobilizados en sus domicilios. De momento, no hay información respecto a la posibilidad de que se pueda vacunar en el Centro de Salud de Cangas. Los mayores de 70 años que son llamados a vacunar acuden la IFEVI, en Vigo.

Y mientras las nuevas restricciones quitan trabajo en la hostelería, aumenta para la Policía Local. Los agentes realizaron controles en la zonas de playa de Nerga y Viñó, concretamente controles de cierre perimetral de Galicia, en el que participaron dos patrullas. Fueron 23 personas las denunciadas en los arenales de Cangas por estacionamiento indebido.

Fiestas

La Policía Local de Cangas también señala que, aunque no fueron detectadas fiestas privadas en el municipio en los últimos fines de semana, no descartan que las haya. El jefe de la Policía Local señala que los agentes intervinieron hace un par de meses en varios domicilios como consecuencias de denuncias privadas, pero nada más. Sí que se detectaron fiestas en zonas públicas como la zona de Massó, el atrio de San Roque y en la playa de Santa Marta.

El otro frente de esta pandemia está en la hostelería de Cangas que vive pegada a la lectura de los boletines oficiales pra seguir los constantes cambios en el nivel de restricciones al que está sometido Cangas, que ayer volvió al nivel medio en el que había entrado el 26 de marzo y del que salió solo por unos días para pasar al nivel medio bajo el pasado día 12 de abril. Con la vuelta al nivel medio, la hostelería tiene que volver a reducir las mesas en el exterior de un 75% a un 50% y en el interior de un 50% a un 30%.

“Cambiamos de posición”

La medida entró ayer en vigor después de un fin de semana de buen tiempo en el que la hostelería trabajó bien, asegura el presidente de la Asociación de restauradores de Cangas, (Areca) Gustavo Soliño. Reconoce que n“llevamos dos para abajo, dos para arriba, cada quince días cambiando de posición” y desde Areca señala que lo que preocupa es que desde hace meses no se baje de la meseta de contagios, con la hostelería abierta o cerrada “y no se sabe dónde está la incidencia más grave de los casos en noviembre”. Con respecto al brote en la plaza de abastos, como en los anteriores casos dispersos “no sabemos de donde vienen y eso es lo complicado. Da igual que la hostelería esté abierta o cerrada porque vamos a tener la misma incidencia y no somos capaces de bajar de esa meseta porque lo mínimo que hemos tenido en Cangas han sido 24 casos cuando en otros concellos como Bueu que ha llegado a tener cero casos o Moaña, 8; incluso en Marín, con una población semejante a Cangas,12”.

Gustavo Soliño añade que ya le hicieron llegar esta preocupación de la hostelería, por la incertidumbre que hay sobre la cabeza del sector, a la alcaldesa, Victoria Portas; aunque reconoce que las autoridades municipales mucho no pueden hacer porque es cuestión de los rastreadores, Xunta de Galicia y de la gestión del área sanitaria de Vigo. “estamos siempre con la sombra encima de la cabeza y con miedo a volver a atrás, cosa que sería totalmente nefasto”.

Concuerda con la alcaldesa que el relativismo de los casos en Cangas tampoco está siendo tan grande, por lo que este “adelante y para atrás” al que les obliga la Xunta “carece de sentido” porque tampoco se pueda decir que sean brotes grandes.

Insiste en que la preocupación que embarga al sector es la incertidumbre y que hay otros sectores que no se controlan tanto como la hostelería ni están con restricciones como y que esta situación no ayuda a ser positivos, aunque hace un llamamiento a tener todos cabeza y responsabilidad para que los casos no sigan en aumento.

Bueu vuelve a tener positivos

El cartel de “sin casos positivos de COVID” no duró mucho en Bueu. Apenas 24 horas. La Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) Pontevedra-O Salnés confirmaba ayer el diagnóstico de dos casos de coronavirus, los primeros desde el pasado viernes 9 de abril. El domingo fue el primer día en el que el municipio estaba “libre” de COVID-19 desde el mes de septiembre, un dato “simbólico” pero que refleja la evolución favorable desde principios de año. Bueu empezó el mes de diciembre con solo cuatro casos, pero antes de acabar 2020 esa cifra se disparó hasta llegar a los 80. En enero se realizó un cribado masivo y desde entonces la situación mejoró progresivamente. “Hay que seguir con las medidas de protección y no bajar la guardia”, insisten desde el Concello y el centro de salud.

Por lo que respecta a los contagios en los otros municipios de la comarca, la situación en Cangas volvió a empeorar con un balance de 32 casos positivos activos en los últimos 14 días, frente a los 29 del día anterior, según el mapa de coronavirus del Sergas. De todas formas y a la espera de lo que acontece en la plaza de abastos con esos tres contagios de la semana pasada, la situación mejora en casos nuevos en los últimos 7 días, con 22, uno menos que en el balance del día anterior. La incidencia del virus en Cangas está en 121 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, lejos, eso sí, de los 250 que las autoridades sanitarias ponen como marcador para indicar que se pasa de iriesgo alto a extremo. Cangas llegó a sobrepasar con creces este marcador en febrero, en la tercera ola del coronavirus, aunque desde marzo no pasa de los 200.

Moaña creció en los últimos días pasito a pasito y no puede bajar la guardia porque de haber tenido incidencia de 15 casos por cada 100.000 habitantes durante varios días, con solo tres casos activos, ahora tiene 15 en los últimos 14 días y 11 nuevos en los últimos 7, según el mapa del coronavirus. Según los datos de la gerencia del área sanitaria (EOXI), con datos más actualizados, habría 17 contagios en los últimos 14 días, uno menos que el día anterior, pero tres más que hace dos.