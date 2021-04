La retirada de nidos de velutina cae de manera notable con 392 desactivados a lo largo de 2020

La retirada de nidos de vespa velutina en la comarca ha caído de forma notable a lo largo del último año, según los datos que hizo públicos la Xunta de Galicia correspondientes a la campaña de 2020. El operativo, al que el Gobierno gallego destinó 80 efectivos de la empresa pública Seaga, intervino en 192 nidos en territorio moañés y en 102 en el municipio de Bueu. Los datos anunciados recientemente difieren ligeramente con los que la Xunta entregó, de forma detallada, a la asociación de apicultores Daga-O Morrazo, que fue la encargada de acometer este trabajo de forma voluntaria hasta el año 2019. En Cangas el Concello no está adherido al Programa Galego de Vixilancia e Control de la conocida avispa asiática, por lo que fueron los efectivos de Protección Civil los que se encargaron de la retirada. Desactivaron a lo largo de 2020 un total de 98 nidos, sobre todo en la segunda mitad del año.

Algunos fueron retirados y otros desactivados por el método del disparo de veneno en aquellas colonias más altas. “Después controlamos cada uno durante dos semanas para asegurarnos de que no tenían ejemplares”, apuntan desde Protección Civil. Cangas no se sumó a este plan porque el Concello no llegó a responder el correo de la Xunta.

En total son 392 las unidades desactivadas a lo largo del último año. Suponen un descenso muy grande con respecto a años anteriores, cuando se superaba ampliamente el medio millar de casos. Los apicultores incluso llegaron a temer alcanzar el millar de casos solo en los concellos de Cangas, Bueu y Moaña. Desde Protección Civil de Cangas, por su parte, no se atreven a hablar de un descenso de la cantidad de avispas asiáticas en la zona y señalan que “acudimos a las que se denuncian por estar cerca de viviendas. Es muy posible que en zonas de monte existan muchos más nidos que no se detectaron este año”.

La Xunta, a través de Seaga, mantuvo la retirada pese al estado de alarma decretado por la pandemia la pasada primavera. Desde el ejecutivo gallego destacan el refuerzo de equipamiento operativo de intervención a lo largo de la pasada campaña, con una inversión de 55.000 euros para la dotación de nuevas marcadoras de aire comprimido de gran alcance, pértigas de fibra de carbono más ligeras y bombas de batería para la impulsión del biocida con las que agilizar la neutralización de los nidos.

El número total de avisos que recibió Seaga en toda la provincia de Pontevedra fue de más de 10.000 a lo largo de todo el pasado año, con Vigo a la cabeza, en donde se retiraron 891 nidos, seguido de Pontevedra (699) y A Estrada (523).

Si bien durante los primeros seis meses del año la incidencia fue baja, durante los meses de verano se recibió el mayor número de avisos, y O Morrazo no fue una excepción en esta tendencia. En 2020, además, se registró un repunte de la presencia de velutinas en el mes de noviembre, posiblemente debido a la caída de las hojas de los árboles que dejó más nidos a la luz.

La Xunta asegura que la gran mayoría de colonias denunciadas se retiraron en un plazo de menos de 5 días hábiles, al estar ubicadas a menos de 25 metros de altura.

Los concellos constatan una alta implicación en el trampeo

Los Concellos de la comarca constatan una sensibilización cada vez mayor entre los vecinos con respecto a la lucha contra la avispa asiática. Pese a no poder realizar las charlas vecinales para la campaña de trampeo, son muchas las personas que acuden a la administración local a buscar elementos para nuevas trampas, sumándose los que acuden a por líquido atrayente para trampas instaladas en campañas anteriores. En Bueu, por ejemplo, se renovaron 200 trampas y se instalaron ya otras 30 nuevas. En Moaña ya se han repartido 72 nuevas a mayores de las desplegadas en campañas anteriores. En Cangas, por su parte, la semana pasada Concello y apicultores habían hecho entrega de 190 trampas. Son más de 350 los elementos para cazar avispas reina nuevos que se instalarán este año. Sumados a los operativos desde campañas anteriores, la comarca contará con casi un millar de trampas para evitar la aparición de nuevos nidos. Esta acción en primavera es clave, pero será el verano el que determine si la población de esta especie invasora está a la baja en O Morrazo o si los datos de colonias detectadas y desactivadas regresan a los de años anteriores.