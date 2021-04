Los "morones piden volver al mercadillo de Cangas porque no hay riesgo de conflicto con los “zamoranos”

La familia gitana de los “morones”, cuyo miembro más mediático es Sinaí Giménez, insiste en su derecho a regresar al mercadillo ambulante de Cangas que le niega el juez tras la reyerta que los enfrentó con los “zamoranos” en 2016. Y en ese afán han recibido el apoyo de Miguel Ángel Valverde, conocido como el “secretario” del “rey de los gitanos” gallegos, que ha presentado un recurso de apelación ante el Juzgado número 3 de Cangas y la Audiencia Provincial con el fin de que “se permita acudir a los investigados a las ferias y mercadillos para buscar su sustento, ya que esos son sus lugares de trabajo”. También demandan que se les permita “aportar pruebas” en el procedimiento “que les ayude y facilite demostrar su inocencia y no provoque la situación de indefensión que en la actualidad nos venimos encontrando”.

Son argumentos que repite Sinaí Giménez, quien considera que han pasado cinco años de aquella pelea y “modificado las circunstancias”, hasta el punto de que “ya nos hemos cruzado multitud de veces y en distintos lugares” con los zamoranos –“en Tui, en bares, gasolineras o supermercados”, relata– sin producirse nuevos incidentes, y que los morones son “inocentes mientras no se demuestre lo contrario”. La medida de alejamiento dictada en su día derivaba de la “tensión existente” por entonces, y no consideran necesario mantenerlas un lustro después. Si el juez no revoca el auto, los afectados lo llevarán “al Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, anuncian.