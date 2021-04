Bueu, territorio libre de coronavirus

Hay que remontarse hasta el mes de septiembre para encontrar otro dato similar: cero casos de coronavirus en el Concello de Bueu. La Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) Pontevedra-O Salnés comunicó ayer que en estos momentos no hay ningún caso activo en el municipio, una situación a la que se llega después de que este fin de semana se le diese el alta a la única persona que estos días permanecía infectada. Una buena noticia, tal como reconocen desde el centro de salud y Concello de Bueu, aunque se hace un llamamiento a no bajar la guardia. Más bien todo lo contrario. “Hay que preguntarse cómo llegamos a esta situación y la respuesta es clara: vacunación, uso de la mascarilla de protección y el respeto a la distancia de seguridad interpersonal. Y así debemos seguir”, afirma la jefa de servicio del centro de salud bueués, María José Aquino.

El municipio bueués ya sabe lo que es pasar de un extremo a otro debido a la relajación en las medidas de protección sanitaria y la fecha del puente de la Constitución e Inmaculada permanece viva en la memoria. “El viernes 4 de diciembre estábamos con solo cuatro casos y partir de ese día se dispararon”, recuerda la doctora. Tanto que a mediados de ese mes la cifra llegó a los 80 casos activos y obligó al cierre perimetral del ayuntamiento. Un ejemplo que debe servir para no volver a repetir el mismo error de entonces, advierten médicos y responsables municipales.

Desde principios de año la situación mejoró de manera constante, con pequeños vaivenes, y Bueu se encuentra en el escalón inferior de las restricciones, el nivel medio-bajo. Esto significa que la hostelería puede trabajar con el aforo interior al 50% y el 75% en las terrazas. Las vacaciones de Semana Santa, con el cierre perimetral entre comunidades, no alteraron la mejora en los datos. Es más, según explican desde el centro de salud no se registra ningún caso nuevo de COVID-19 al menos desde el viernes 9 de abril. “Hay que seguir cumpliendo con todas las medidas de protección. Está claro que siempre puede haber casos, pero sería importante no pasar de los siete, que es el número que marca la frontera de los 25 casos por cada 100.000 habitantes”, subraya María José Aquino.

A pesar de esta situación y del alivio que supone que los restaurantes puedan abrir hasta las 23.00 horas desde el viernes, muchos de ellos no se acogen aún a esta opción debido a los duros requisitos de control que se deben cumplir.

En el resto de la comarca destaca la situación de Cangas, que a partir de hoy pasa al nivel medio de restricciones. Los casos activos son casi una treintena, con 23 diagnosticados en los últimos siete días. Esa elevada incidencia es la que motivó este cambio en la reunión del viernes del subcomité clínico de la Xunta de Galicia. Mientras, en Moaña se contabilizan una quincena de personas infectadas, de las cuales casi una docena fueron diagnosticadas en la última semana.

Juncal: “Es un dato simbólico, pero insufla ilusión y demuestra que la mayoría cumple con las medidas”

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, valoraba ayer de manera muy positiva el dato de que más de medio año después el municipio no registre ningún caso activo de coronavirus. “Es algo simbólico, pero creo que al mismo tiempo sirve para insuflar ilusión entre la población en un momento en el que estamos tan necesitados de noticias positivas”, manifiesta. Pero más allá del simbolismo de ese cero, el alcalde destaca que la situación actual es la “constatación de que la mayoría de la población” cumple las medidas sanitarias de protección. “Lo normal es que es que durante los próximos días haya nuevos casos y que la cifra vaya subiendo y bajando, pero lo importante es respetar las recomendaciones para evitar los contagios”, insiste el regidor, que llama “a no bajar la guardia” ante el COVID-19.

La situación general deberá mejorar a medida que avance el proceso de vacunación. En estos momentos la inmensa mayoría de los mayores de 80 años de Bueu ya han recibido al menos una dosis y alrededor de un 40% ya tiene las dos. A lo largo de los próximos días se citará a las personas de este grupo de edad que no recibieron la vacuna porque cuando fueron citados no podían ser inoculados porque estaban ingresados o tenían alguna infección activa. También se dará una nueva oportunidad a aquellas que en primera instancia rechazaron ser vacunadas.