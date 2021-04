El toque de queda, que ayer mismo se relajó una hora hasta las once de la noche, no solo afecta a las relaciones sociales de los ciudadanos, sino que también empieza a afectar a algunos de los pocos programas culturales que se pueden mantener en marcha sorteando las restricciones por la pandemia de COVID-19. Y es que el programa de Autocine de Primavera que había comenzado en marzo el Concello de Moaña ha tenido que suspenderse. Con el cambio de hora y el retraso del anochecer, no se podían proyectar las películas con antelación suficiente como para terminar antes del toque de queda, pues es necesario que sea de noche para la proyección.

El concejal de Cultura, Carlos Juncal, espera poder retomar el programa al retrasarse una hora la prohibición de permanecer en la vía pública. De momento se aplazó la película del 10 de abril. La siguiente será el 8 de mayo, aunque se podría recuperar antes la proyección perdida. El cine en coche, para mantener la distancia de seguridad, se organiza en la explanada del antiguo cuartel, en A Xunqueira.