El grupo municipal del PP de Cangas exige al gobierno local de Cangas que se disculpe con el Alondras y que acometa de manera urgente el asfaltado de la travesía del campo de fútbol de O Morrazo. Desde el principal grupo de la oposición recuerdan que este vial no está destinado únicamente a usos deportivos, sino que es también de acceso para los vecinos de Verín y hacia la piscina municipal.

Los populares reclaman una solicitud de disculpas después de unas declaraciones del concejal de Urbanismo e Deporte, Eugenio González, unas manifestaciones que consideran “amenazantes” y al que acusan de “utilizar el chantaje para justificar una actuación impresentable”. El PP recuerda que el arreglo de esta carretera ya estaba programado en su día, pero finalmente desde el gobierno local se optó por invertir esa partida en otra actuación. En este sentido, precisan que no se oponen a ese cambio, pero sí que reprochan las formas empleadas. “Sacar de obras necesarias para servicios a cambio de mejoras en instalaciones deportivas, que si fuesen capaces de gestionar con la Diputación no haría falta llegar a este cambio”, afirman desde el PP. Desde la oposición también reprueban el papel de la Diputación porque las obras en infraestructuras deportivas se realizaban al margen del plan de obras y servicios. “Ahora no, se le roba a los vecinos para invertir en instalaciones deportivas”, acusan.

El PP insiste en que las manifestaciones del concejal de Deportes suponen una “falta de respeto a una institución deportiva histórica” del municipio.