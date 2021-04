El portavoz del PP de Moaña, José Fervenza, critica los intentos de la alcaldesa, Leticia Santos, de “obstaculizar la labor de fiscalización” de este grupo a la empresa encargada de la limpieza viaria y a la actuación del gobierno local en relación con ella. El PP, que denunció la semana pasada el mal funcionamiento del servicio de la limpieza viaria, en manos de Urbaser, y pidió al Concello que interviniera el servicio, haciendo uso de la herramienta que le permite el contrato por ser reincidente en faltas graves, muestra su sorpresa cuando la regidora le contesta en un escrito a su petición de documentación sobre Urbaser, de que “no está motivada”.

Pregunta Fervenza si no le parece motivo suficiente a Leticia Santos ver que Moaña está sucia porque una empresa no cumple un contrato que ella mismo firmó. Además reprocha que la regidora en su respuesta le advierta dsobre la fiscalización que haga el PP, de la documentación que pueda examinar, de que deba guardar silencio, no revelarlo y callárselo a los vecinos.

En el escrito remitido por la alcaldesa al PP, dice que el pasado 8 de abril, este grupo registró una instancia con tres solicitudes asociadas en las que pedían varios documentos, “sin justificar la necesidad de acceso a dicha información”. Añade que, no obstante, al tratarse de expedientes a los que en su día tuvo acceso por tener que pasar el dictamen de la correspondiente comisión o por haber sido sometidos a pleno, le confiere un plazo de 5 días naturales de acceso a los mismos para extraer la documentación que precisen, pero recuerda que “deben de guardar la confidencialidad y privacidad de los asuntos a los que los miembros de la corporación tienen acceso”.

Al otro escrito presentado por los populares el 13 de abril, sobre la petición de los procesos judiciales abiertos contra el Concello, la alcaldesa responde que ya fue contestada el 16 de febrero y vuelve a reafirmarse en que “no se motiva la necesidad de acceso a la información aparte de pedir una lista que habría que procesar, por lo que antes de dar trámite a dicha solicitud, deberán de fundamentarla y especificar el tipo de procesos judiciales a los que precisan tener acceso”.