El empadronamiento frena los bonos de turismo en Cangas

Asegura que como a él, le ha ocurrido a mucha gente en Cangas, sobre todo gente mayor que carece de medios digitales para manejarse a través de la sede electrónica.

Fuentes del Concello aseguran al respecto que la sede electrónica municipal funciona correctamente y que en la mañana de ayer debieron de salir unos 10-12 certificados de empadronamiento que suponen que fueron para estos bonos. En el servicio de empadronamiento se recoge el aviso que llega de la persona solicitante por la sede electrónica y se carga manualmente, señalan, hasta las 15:00 horas. Por el momento, el Concello el carece del sistema automático para trabajar también por las tardes. En cuanto a los certificados para entregar físicamente, señalan que no hace falta cita previa, la persona lo puede presentar y a las 09:30 del día siguiente está listo. Ahí está la diferencia con otros concellos, como el de A Illa, asegura el vecino afectado, en donde no hizo falta esperar al día siguiente.

Los bonos turísticos de la Xunta eran apetitosos para muchos vecinos que podían comprar tarjetas monedero de 250, 375 o 500 euros para disfrutar de estancias en los productos hoteleros ofertados dentro de la comunidad gallega y para empadronados en Galicia (hoteles, casas de turismo, campings o en agencias de viajes) hasta el 16 de diciembre. La Xunta aporta el 60% de la cantidad que corresponda a cada bono, hasta un máximo de 300 euros y el solicitante aporta el 40% restante del precio, es decir disfruta de estancias hoteleras al 40% de su precio real. La Xunta sacó estos bonos en apoyo al sector debido a la pandemia del COVID-19.

Una vez presentada la solicitud en la sede electrónica de la Xunta y cumplidos los requisitos, los peticionarios reciben una notificación para hacer el ingreso de la parte que le correspondiera de la tarjeta elegida para que la entidad bancaria le remita a su domicilio la tarjeta con la cuantía total. Las peticiones en la sede electrónica de la Xunta se atendieron por orden de entrada y ya desde las doce de la noche empezaron a entrar las peticiones, de ahí la urgencia en la obtención del certificado de empadronamiento. La imposibilidad de conseguirlo aguó la ilusión de solicitantes en Cangas.

La gran demanda de peticiones, por otra parte, esperadas, provocó que se generaran colas en la sede electrónica. A las 13:00 horas había una espera de una media hora, pero al cabo de ese tiempo se atendía la petición, según el testimonio de una mujer que sí tuvo que esperar.

En estos segundos bonos de la Xunta -los primeros fueron destinados al personal sanitario el año pasado- se ofertan productos turísticos de 689 establecimientos adheridos, 61 ofertas personalizadas y 54 paquetes turísticos. O Morrazo aparece en esta oferta con 17 establecimientos, entre hoteles, pensiones, turismo rural, apartamentos y agencias de viajes. Tampoco son muchos. Todavía hay hoteles que siguen cerrados, como el único de 4 estrellas en Moaña, Bienestar.

En la relación de establecimientos adheridos los hoteles de 2 estrellas Jucamar (Cangas) e Incamar (Bueu); de 1 estrella, Doade (Cangas) y Prado Viejo (Moaña); las viviendas de turismo rural, en la categoría de casas de aldea, Videira y Torre Vella (Bueu) y Casa A Bouciña (Cangas); los apartamentos turísticos, en la categoría de 2 llaves, de Rodeiramar (Cangas), al pie de la playa el mismo nombre en el casco urbano de Cangas, con viviendas para 2, 4 y 6 personas y que se han reformado con nueva decoración; las pensiones de 3 estrellas, Casa Choupas (Cangas); de 2 estrellas, A Casa do Patín, A Caracola de Cabo Home y Rodeiramar 2 A; y de 1 estrella, El Capital, en la ría de Aldán (Cangas).

En la oferta no constan ni campings, ni viviendas turísticas, ni albergues, tampoco hay hoteles de más de 2 estrellas, pero sí agencias de viaje “B The Travel Brand”, Viajes Barco, ambas en Cangas; y Viajes Lua, en Bueu.

"Llevó 25 años en el sector y nunca tenía manos para atender tantas llamadas, ahora el teléfono dejó de sonar" Beatriz Cancelas - Responsable de la agencia "B The Travel Brand"

Beatriz Cancelas, responsable de “Be The Travel Brand”, reconoce que las agencias han sido las grandes olvidadas en la pandemia, ella sigue en ERTE desde hace un año y espera poder volver a la actividad en breve, aunque reconoce que las perspectivas para verano no son buenas, aunque algo mejores que el año pasado. Confirma que se ha facturado el 5% de lo ue hubo en 2019 y que en su caso lo que funciona en Cangas son los viajes a Canarias, capitales europeas, caribe y cruceros. Alguno se ha gestionado a través de otra sucursal abierta, pero muy poco, dice. “Llevo trabajando en el sector 25 años y no tenía manos para atender todas las llamadas de teléfono. Pero el teléfono ha dejado de sonar. La gente tiene miedo”. Resalta la paradoja de que un cangués no puede viajar a León, por ejemplo, porque Galicia está cerrada perimetralmente, pero sí puede viajar a Punta Cana. En esta oferta de los bonos turísticos, las agencias actúan como acreditadas para ofrecer paquetes de turismo.

Las ayudas a la hostelería en Moaña, pendientes de la Diputación

El Concello de Moaña ha hecho los deberes con las ayudas a la hostelería, gimnasios y agencias de viajes, cerrados en la pandemia, y ya fueron aprobadas las bases, con el informe favorable de Intervención. Otra cosa, es que el sector esté de acuerdo con la cantidad de las ayudas -100.000 euros-. pero Moaña ha hecho los deberes y ha sacado adelante su plan “Reactiva Moaña”. Ahora solo están pendientes de que lo apruebe la Diputación, asegura la concejala de Promoción Económica, Coral Ríos. La documentación fue remitida el pasado 7 de abril ya que parte del dinero procede de la institución provincial y debe darle el visto bueno. Una vez que estén aprobadas por la Diputación y los presupuestos de Moaña aprobados de forma definitiva, se publicarán para poder empezar a repartir el dinero, añade la concejala.

En cuanto a las ayudas al comercio, a través de los bonos comercio “Consume en local”, la concejala ya se reunió con las dos asociaciones (Asemmo y Acimo) y quedaron las bases definidas. Los bonos, que incentivarán las compras con una aportación del Concello del 30% en cada una, saldrán en octubre. Previamente se realizará publicidad para que se puedan inscribir todos los comercios que lo deseen.

Feria de la tapa para octubre

Por otra parte, el Concello también cerró con la Asociación de Hostelería un nuevo certamen de "Moaña de tapa en tapa”, para realizarlo en octubre coincidiendo con el movimiento generado por los bonos de comercio. Mientras tanto, Cangas sigue con la elaboración de las bases para el reparto de ayudas de la Diputación y municipales, a hostelería, que en su caso incluyen también al comercio. La concejala Sagrario Martínez espera tenerlas esta semana.