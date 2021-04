El Concello de Cangas revisará el convenio con el Alondras para deshacerse del campo de fútbol

La firma de este convenio tuvo lugar en 2010, según recuerdan técnicos municipales, en el momento en el que gobernaba en Cangas el tripartito BNG-PSOE-ACE. El convenio surgió como solución para que la instalación de hierba artificial y remodelación de vestuarios pudiera incluirse dentro del Plan E, que había puesto en marcha el gobierno socialista. De otra manera, el Concello de Cangas no podía hacer frente a esta obra, cuando, además, sufría la política de aislamiento que ponía en práctica la Diputación de Pontevedra, en la que gobernaba Rafael Louzán, con aquellos concellos que no eran de su cuerda. Fueron algo más de 600.000 euros los que el Concello de Cangas invirtió en este campo de fútbol en esa época.

El concejal de Deportes, Eugenio González, no descarta la posibilidad de denunciar el convenio y que el campo de fútbol vuelva a pasar a manos del Alondras Club de Fútbol, que es su verdadero propietario, de esta forma no habrá ya más equívocos. Aún así, el edil de Deportes asegura que el Concello de Cangas costeará las obras necesarias para asegurar el muro de cierre que cayó el pasado domingo.

Eugenio González, en respuesta al grupo municipal del Partido Popular de Cangas y también a las quejas del presidente del Alondras respecto al vial del campo de O Morrazo, asegura que el Concello no puede ahora mismo ponerse a arreglar el citado vial, a menos que al Alondras no le importe que se cierre el campo e ir a jugar a Montecarrasco. Asegura que para solucionar los problemas de las aguas que corren por el vial del campo de O Morrazo y lo destruyen es necesario levantar la hierba. Eugenio González afirma que, si el Alondras prioriza esta obra antes de terminar la competición, el Concello no tendrá inconveniente en realizar las obras.