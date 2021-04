Benigno Villoch: “Los cangueses quieren vacunarse; por cada uno que no, hay cien que sí”

“La gente quiere vacunarse, por cada uno que no quiere hay 100 que sí”, manifiesta el jefe del Servicio del Centro de Salud de Cangas, Benigno Villoch. Asegura que la mediatización y la política realiza un grave daño a las campañas de vacunación del COVID-19 y apunta que la gran mayoría de la gente no tiene miedo a las vacunas. En Cangas, se está ahora mismo poniendo la segunda dosis a los mayores de 80 años, tarea que está previsto que finalice en los próximos 15 días. También, un grupo de Enfermería está acudiendo a los domicilios para vacunar a aquellas personas que tienen problemas de movilidad y que se sitúan en la franja de mayores de 80 años. Mientras, Villoch aún no sabe qué vacuna se pondrá a aquellas personas que ya recibieron una primera dosis de la de AstraZeneca. El jefe del Servicio del Centro de Salud de Cangas manifiesta que en estos momentos se está vacunando con Pfizer en el Ifevi a las personas de entre 75 y 80 años de edad y con AstraZeneca al grupo de edad entre los 60 y 65 años de edad. También comenta que se va a empezar a vacunar las personas que padecen cáncer, inmunodepresión que acuden a diálisis o padecen sida. Los cangueses con este tipo de dolencias serán vacunados en el Álvaro Cunqueiro.