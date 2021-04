El nuevo paseo de la playa de A Xunqueira, construido por el Concello entre el pasado verano y comienzos de febrero, está siendo sometido ya a tareas de reparación, de las que se encarga la propia empresa constructora –Construcciones Fechi– al detectarse problemas con el firme de zahorra compactada en varios tramos.

La alcaldesa, Leticia Santos, explica que la mezcla se comportó mal en algunas zonas, que quedaron más rugosas, debido a los temporales de lluvia durante la construcción. Tanto la empresa como la dirección de obra solicitaron esperar un tiempo para comprobar cómo se comportaban esos tramos, pero en las últimas semanas se vio como parte de la grava se deslizó fuera del paseo. Por ello, esta misma semana comenzaron las reparaciones para subsanar el problema.

El Concello acudió también a comprobar que no se dañaron las pistas de atletismo, tras conocer que parte de la maquinaria pasó por encima. Desde la empresa alegaron que no tenían capacidad para maniobrar tras la retirada de la zahorra. No se registraron daños.

El lunes se fresaron ya algunos tramos para poder volver a extender, a lo largo de los próximos días, la capa de zahorra compactada extendida sobre unas planchas de hormigón con barras de poliestireno expandido (porexpán) en su interior para aliviar su carga.

La capa de firme de zahorra en color tierra para reducir el impacto visual tiene un grosor de 5 centímetros. Desde el gobierno local esperan que con al reparación el paseo se pueda volver a disfrutar por completo sin nuevos contratiempos.

La obra se acometió ante el mal estado de la senda de madera previa, que obligaba a reparaciones constantes. El nuevo paseo tuvo un coste de 326.285 euros. En total, se actuó sobre un área aproximada de unos 2.035 metros cuadrados.