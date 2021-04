Los pisos nuevos en Cangas "vuelan"

El mercado inmobiliario de Cangas vive principalmente de las operaciones de compra y venta de la vivienda de segunda mano. No hay promoción de obra nueva en el municipio. La única que había fue un edificio de un promotor vigués en segunda línea de la playa de Rodeira, que acaba de obtener la licencia de primera ocupación por parte del Concello y cuyo primer piso, un tríplex, se vendió ya sobre plano, en 2018, señalan en la inmobiliaria Lares. El importe fueron en torno a los 250.000 euros y lo adquirió un propietario de fuera, como segunda residencia. El edificio consta de 9 viviendas y en estos momentos, señalan en la agencia, solo quedan dos pisos por vender. El promotor, del que aseguran que es una referencia por “seriedad y profesionalidad”, arriesgó en la crisis del ladrillo y logró vender casi todas las viviendas con rapidez. En Cangas se está construyendo ahora un edificio de planta baja, una altura y bajo cubierta frente al Concello y se ha dado licencia para otro junto a la playa en Vilariño.

La directora de la agencia Lares, Cintia Basalo, reconoce que en estos momentos hay demanda ya que la pandemia disparó la compra vivienda, por lo menos hay un grupo de demandantes de vivienda que después del confinamiento en casas pequeñas, empezaron a buscar viviendas más cómodas. Con eso no quiere decir, señala, que se cierren operaciones, por falta de capacidad económica, pero sí hay más movimiento de demanda y en estos momentos la vivienda en Cangas está muy limitada, porque no hay obra nueva, señala.

Precio sin bajar

Precisamente ayer, el portal inmobiliario Fotocasa, confirmaba que Cangas es uno de los municipios gallegos en donde el precio de la vivienda de segunda mano no bajó en el año de la pandemia y está también entre los de mayor incremento. Las inmobiliarias consultadas lo atribuyen a esta falta de obra nueva que hace que siga al alza el mercado de la segunda mano. Según este portal, la variación interanual de marzo de 2020 a marzo de 2021 en Cangas ha sido positiva con un saldo del 5,6% situándose el precio del metro cuadrado en 1.715 euros. Moaña está, según dicho portal, en 1.444 euros constatando un descenso interanual de un -8,0%

Junto a Cangas y entre los municipios analizados por Fotocasa, también aparecen sin descenso del precio de la vivienda usada, Ferrol, Ponteareas, Culleredo, O Porriño, Pontevedra capital y Betanzos. En el análisis de la variación interanual del precio del metro cuadrado realizado sobre 42 municipios, Cangas figura en el puesto décimo de los concellos con más incremento. Salvaterra de Miño, Foz y Vilalba son los municipios con más subida. Salvaterra figura con un 20,4%, aunque su suelo se paga a 1.029 euros el metro cuadrado; Foz (11,9% y 1.209 euros y Vilalba (10,4% y 705 euros el metro cuadrado). Le siguen Nigrán, con un aumento del 9,8% y un precio del suelo de 2.685 euros; Fene con un alza del 8,4% y 926 euros el metro cuadrado; Carballo (8,3%) y 894 euros el metro cuadrado; Betanzos, 6,1% y 1.289 euros; Cambre, 5,7% y 1.463 euros y Pontevedra capital, 5,7% y 1.837 euros el metro cuadrado.

El ranking contrario, de municipios con más caída en el precio de la vivienda, lo encabeza Burela, en Lugo, con un descenso interanual del 14%. El precio del suelo aquí es de 844 euros el metro cuadrado. Le siguen Cee -11% y 840 euros, respectivamente; O Cabarlliño, -10,9% y 926 euros; Moaña con ese -8% y 1.444 euros el metro cuadrado; O Grove, -7,5% y 1.419 euros; poio, -6,7% y 1.399 euros; Mondariz, -6,2 y 767 euros; Tui, -4,3% y 1.222; Rianxo, -3,7% y 1.256 euros y Miño, -3,6 y 1.2227 euros.

Sigue parado el alquiler y venta de bajos comerciales

Cintia Basalo, directora de Lares, asegura respecto al precio de la vivienda de segunda mano que estos portales inmobiliarios trabajan sobre precios anunciados, no reales, por lo que puede haber matices y lo que no bajan son las expectativas de los propietarios de las viviendas en venta, pero “eso no significa que en la práctica no hayan bajado los precios”. De todas formas, reconoce que tras los meses de marzo y de abril, de paro total por la imposibilidad material de trabajar sin poder enseñar las propiedades a los compradores, ahora se ha vuelto a la actividad y se mueve la demanda para compra de casa y de piso, pero también terrenos

. Lo que sigue parado es el alquiler o venta de locales comerciales. En este sentido, la directora de esta agencia asegura que el sector comercial es el que más ha sufrido la pandemia. En cuanto al tipo de viviendas que se buscan no son de lujo, porque en este municipio aunque hay algunos casos, pero tampoco abundan las de alto standing. La demanda que existe ahora en Cangas procede, sobre todo de personas de Vigo que bien buscan seguir trabajando en la ciudad pero con residencia aquí o también de personas de fuera que han llegado a la jubilación y buscan volver, incluso personas que teletrabajan para las que no es impedimento vivir fuera de su lugar de trabajo.

“Ourense nunca falla a la hora de comprar”

En la agencia Inmobiliaria Cangas insisten en esta falta de vivienda nueva y en que sí hay demanda. La mayoría de los demandantes proceden de Vigo, buscan playa, “y no fallan tampoco los de Ourense”. Confirman un incremento de las operaciones de compra y venta en este año 2021. y aseguran que han llegado a enseñar viviendas de 900.000 euros con vistas al mar. Reconoce que han vendido un par de pisos por 250.000 euros, con vistas al mar. El problema que detectan es que no se vende más por falta de financiación de los bancos.