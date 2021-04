Ahi están, en la playa de O Sinal, dejándose “o lombo” en este esforzado trabajo de mariscadora de a pie. Hacía tiempo que se esperaba esta imagen. Había muchos escépticos respecto a sí iban a criar las almejas en este arenal. Por lo que parece, la plantación tuvo éxito en este banco que se explota desde la Cofradía de Pescadores de Cangas. Hay para más días.

Un cribado con pulpo, mucho mejor

Recibimos varios consejos para animar a los vecinos de Cangas a participar de forma más masiva en los cribados. Varias misivas estaban relacionadas con la conveniencia de llevar a las proximidades del recinto tapas de pulpo a feira. El tirón gastronómico seguro que garantizaba la presencia de más personas. Por cierto, que hubo otras personas que sí quería participar, pero que no habían sido llamadas al cribado del sábado. Pero no se les dejó. No sabemos muy bien el argumento dado a estos voluntarios.

Los antojos de los políticos

Debemos de ser sinceros. Esto del proyecto DepoRemse y Camiño Real de Cangas y Moaña, respectivamente, nos parece algo desproporcionado en el presupuesto. Son antojos de políticos que vamos a ver como acaban.

Ya está aquí...

Sabíamos que iba a llegar más pronto que tarde. Ya está aquí el enfrentamiento directo entre el concejal de Deportes, Eugenio González, y el presidente del Alondras, Luis Guimeráns. Era un enfrentamiento larvado.