El PP estima ilegal el cobro de la tasa de las terrazas al no publicarse el padrón

Sotelo desvela que hay muchas posibilidades de que el cobro de la citada tasa sea ilegal, ya que su padrón no fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y porque se comenzó a pasar al cobro antes de tiempo, cuando acostumbraba a ser en octubre. Pero el portavoz del PP hace referencia también al dinero. Afirma que no es su política asfixiar económicamente al gobierno y que, además, por esta tasa se recaudan solo 20.000 euros anuales y compara este dinero con el gastado por el gobierno en otras cosas. Así, menciona los más de 10.000 euros que supusieron los “cochecitos” que están abandonados, sin contar las horas extras de la Policía Local, o los más de 15.000 euros por “embadurnar” con pintura Méndez Nuñez. Recuerda que ayuntamientos como Moaña, Marín y Bueu pueden dejar de cobrar la mencionada tasa, sin embargo Cangas, no. “Seguramente porque necesitan dinero para lo suelditos del gobierno que realmente es el pegamento que lo une”. Sotelo, además, recuerda que existe una moción aprobada del PP, contra la que votaron los miembros del actual gobierno ACE y PSOE, que hay que cumplir.

También critica Sotelo las alusiones que hizo la edil Sagrario Martínez a las ayudas de la Xunta a la hostelería de Cangas. La edil había recordado al PP que quien cerró la hostelería en Cangas fue la Xunta. “Cuando los mudos o mudas hablan pueden ocurrir cosa como que alguna militante del PSOE culpe a la Xunta de cerrar la hostelería. Al PP de Cangas no se le había ocurrido que en Asturias, Extremadura o Castilla La Mancha, la hostelería no cerró por culpa del COVID-19, sino por culpa de los gobierno autonómicos del PSOE. Desgraciadamente, la hostelería y algún otro sector sufre un fuerte impacto por la pandemia, con la consiguiente repercusión en la economía de un pueblo como Cangas, pero también hay que recordar que hasta el momento la única administración que aportó ayudas directas fue la Xunta, que en el primer plan destinó 450.00 euros para más de 80 establecimientos, además de ayuda ala remodelación de terrazas, inicialmente 92.000 euros. Seguramente a todos nos gustaría que fuera más”.