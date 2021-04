Fervenza asegura que el gobierno sí puede intervenir el servicio de limpieza viaria

La polémica por el mal funcionamiento del servicio de la limpieza viaria en Moaña, que el Concello tiene adjudicada a Urbaser desde hace once años, sigue, con más críticas del portavoz del PP, José Fervenza, que asegura que el gobierno sí tiene herramientas para obligar a la multinacional a cumplir el contrato. Fervenza entiende que el bipartito BNG-PSOE no las está utilizando. “Moaña esta muy sucia. La empresa de limpieza no cumple el contrato pero a pesar de ello el gobierno municipal les sigue pagando mas de 280.000 euros al año que salen del bolsillo de todos los vecinos”, señala Jose Fervenza