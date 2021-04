EU se enfrenta a Pena y pide que se convoque la mesa de Movilidad para tratar el acceso a playas en verano

Esquerda Unida da cada vez más pasos a la independencia de Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE). Primero fueron sus críticas a la fórmula que utilizaron sus compañeros de ACE, con la alcaldesa Victoria Portas al frente, para presentar al pleno el Plan Concellos, ahora es el acceso a las playas, que cambia a cada momento, dependiendo del colectivo que más alce la voz. Esquerda Unida quiere tener voz propia en este gobierno local a través de su dirección comarcal, más allá de su representante en el bipartito, la concejala Aurora Prieto. De nuevo surgen las diferencias con su compañero de ACE Adrián Pena, que es ahora concejal de Mobilidade. En este sentido Esquerda Unida de Cangas demanda que se convoque a la mayor brevedad posible la mesa de Mobilidade para escuchar las aportaciones a las medidas que se adopten, no solo para cumplir con las medidas sanitarias, sino también con el derecho de los vecinos que viven cerca de las playas a tener garantizada su propia movilidad.

EU comenta que, el pasado verano, el gobierno de Cangas, en el que estaba integrada la actual alcaldesa y el resto de los concejales de ACE, excepto Adrián Pena, decidió restringir el acceso en coche a las playas de las personas no censadas en el municipio, estableciendo una serie de excepciones, como era los titulares de segundas residencias o que tuviera tarjeta para acudir a establecimientos hoteleros, además de los que aparcaran en plazas de leiraparkings, para los que se estableció un límite de ocupación.

Recuerda que antes intentó otras soluciones como la de parcelar las playas, métodos que resultaban económicamente inviables. “Dado que el actual concejal de Mobilidade, Adrián Pena, públicamente cuestionó estas medidas, queremos recordarle que su eficacia fue positiva ya que la situación sanitaria de Cangas con respecto a la pandemia no empeoró. Estas medidas fueron apoyadas por la coalición ACE y como fueron puestas en práctica en una situación concreta, nadie puede saber que tendría propuesto el fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos, pero lo de que sí estamos seguros es habría debatido un tema tan grave para la salud pública en el seno del gobierno, antes de salir a hacer propuesta no consensuadas ni maduradas ante la opinión pública”, manifiesta Esquerda Unida.

Avante! pide el PMUS ya y rechaza más “leiraparkings”

El grupo municipal de Avante! también decidió entrar en la polémica, sobre todo después de ver “los bandazos que dejan entrever la falta de criterio y justificación coherente para defender las actuaciones que se pretende establecer”. Avante! entra en la polémica por medio de una moción y recuerda la decepción que supuso para ellos las restricciones de tráfico impuestas el pasado verano en las parroquias de O Hío y Aldán, por ineficaces. “En ningún momento llegamos a conocer el famoso Plan Especial de Tráfico en las parroquias, tan prometido y anunciado en diversas ocasiones. El objetivo anunciado era evitar aglomeraciones en las playas, un enfoque lógico en tiempos de pandemia. Por lo contrario, la realidad fue nuevamente la improvisación. Restricciones en ciertas playas para que no se masificaran, pero sin tener en cuenta los aforos. Otras playas sin restricciones, que concentraron a los visitantes habituales y otros conducidos allí por la falta de alternativas, tuvieron más afluencia que nunca”. Hay que señalar que el gobierno local solo pudo limitar el acceso rodado a las playas en carreteras municipales, la Diputación de Pontevedra impidió hacerlo en las vías que cruzan el municipio. Asegura Avante! que la propuesta de favorecer nuevos leiraparkings a pie de playa no es una solución y desvela un desconocimiento inquietante de la realidad que padecen los vecinos de las aldeas próximas a las playas Asegura Avante! que el problema de estas zonas no es la falta de aparcamiento, sino el colapso de unas vías que no están preparadas para ese volumen de tráfico. “Ofrecer más estacionamiento provocará un efecto llamada, agravando el problema”. Avante! sabe que no es un problema fácil de resolver, por eso propone en su moción la redacción y puesta en marcha urgente del Plan de Mobilidade Urbana Sostible del Concello de Cangas, que contemple todas las parroquias, la planificación de medidas que se tomarán con la suficiente antelación, estableciendo estrategias eficientes, trabajar en alternativas de transporte colectivo coordinado hacia los núcleos costeros y tratar de desactivar los acceso con vehículos privados, mejorar la vías de acceso peatonal y en bicicleta, mediante nuevos carriles o mismo la puesta en valor de