De los 4.000 vecinos llamados ayer al cribado de Cangas solo acudieron 2.207

Los cribados bajan en aceptación social. La participación fue de más a menos en estas pruebas (ésta es la cuarta) que tuvieron lugar en Cangas, en el pabellón municipal de Rodeira. De los 4.000 personas que fueron llamadas para las pruebas PCR con las que mejor se detecta la presencia del COVID-19, solo acudieron 2.207 personas, baja, pero más que el Covid Auto del puente de San José, donde se presentaron 1.451 . Una larga jornada de trabajo que comenzaba a las 08.00 horas y que terminó a las 21.30 horas. La normalidad y la efectiva organización se impusieron en este día en el que algunos de los que acudían aseguraban que ya se habían vacunado. Desde el puesto de enfermería se les hizo saber que no importaba, que podían estar vacunados y tener la enfermedad sin síntomas, por lo que la podían transmitir. Otros aseguraban que estaban citados para vacunarse al día siguiente. No obstante, desde la organización del cribado no se consideraba demasiado baja la asistencia de 2.400 personas, que sí que pueden ofrecer una muestra de cómo se encuentra de presente el coronavirus entre la población canguesa.