Señal que cae

Esta señal de tráfico que se ubica en la calle Noria está tumbada desde hace días. Y el responsable no fue el vehículo que está a su lado, que trabaja en las obras de la UTE Morrazo. Llegará un punto que acabe en la acera.

Recogida de trampas para las velutinas, no manifestación

Pensábamos que la pandemia estaba suponiendo un duro revés para la lucha contra la avispa velutina. Pero no. El miércoles, en las inmediaciones del Concello de Cangas, había un tumulto de gente esperando por una de esas trampas famosas que realizan los expertos apicultores. Había tanta gente, que hubo quien pensó que se trataba de una manifestación.

En Bueu, un bipartito sobre el que hay rumores de ruxe, ruxe

En Bueu, la pandemia no está dejando rastro de división en este gobierno que no deja de ser bipartito. Bueno, no dejaba, porque hay ruxe, ruxe que marea.