Sagrario Martínez recuerda al PP que fue la Xunta quien cerró la hostelería de Cangas

La concejala de Industria, Comercio e Emprego, la socialista Sagrario Martínez, responde al PP por sus críticas a las liquidaciones que el Concello de Cangas está realizando de las tasas de las terrazas. Afirma que el gobierno municipal no puede dejar de cobrar las terrazas, porque la hostelería las utiliza y que si eximen del pago a los locales con este servicio, a aquellos que no lo tienen “qué se les va a perdonar”.

La edil manifiesta que el PP, en vez de tanto criticar al gobierno, lo que debería hacer pedir a la Xunta de Galicia que otorgara más ayudas a la hostelería, que las que otorga son insuficientes. También recuerda Sagrario Martínez que no fue el Concello quien cerró la hostelería o quien puso después restricciones de aforo, sino la Xunta de Galicia. La edil considera que existe una clara intención del Partido Popular de desviar la culpa hacia la administración municipal, que ya carga con numerosos gastos que son de competencia autonómica. Recuerda que desde el Concello de Cangas, bien a través del Plan Concellos o del propio presupuesto destina ayudas a la hostelería, en total 238.000 euros.

Sagrario Martínez recuerda que hay que regular bien las terrazas para que se cumpla la normativa y lo que no puede hacer el PP es desvestir un santo para vestir a otro. Así señala que el dinero debe tener capacidad de recaudar para después poder ayudar. Pero ya sabe que las críticas del PP obedecen a un intento de asfixiar la economía municipal.

También señala que para que que hubiera exenciones al pago de la citada tasa, la propuesta debía haberse presentado antes de que acabara el año pasado. El PP la presentó el día 8 de enero de 2021. No obstante, como señala el propio Partido Popular, existe un acuerdo municipal adoptado por el pleno de la corporacion municipal para que se dejara de cobrar las tasas de las terrazas este año, contra el que votaron los partidos en el gobierno: ACE y PSOE. Sagrario Martínez insiste en la demagocia que utiliza el grupo municipal del PP y recuerda que en el último pleno, donde se debatía el Plan Concellos, el PP abandonó el salón de plenos para no participar en la votacion. Y era en este plan donde se incluían 150.000 euros en ayudas a la hostelería. “En ese momento no atendió para nada a las peticiones del sector de la hostelería, que demandaba que votarán a favor del Plan Concellos para desbloquear las ayudas. A contrario, antepuso sus intereses políticos a los de un sector que necesita ayudas. Así que no entiendo tanta crítica al gobierno cuando ellos se escondieron abandonando el pleno.”, manifiesta la edil socialista Sagrario Martínez, que anima al PP a que deje su política de confrontación y piense en lo que de verdad importa a los vecinos de Cangas.

Lo cierto es que ayer varios hosteleros se presentaron en el Concelo a quejarse por la liquidacion de las tasas y que fuera ahora, cuando acostumbra ser en octubre.