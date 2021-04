O soño dunha presa en Rande para o fondo da ría (I)

O 24 de outubro de1952, con motivo do 250 aniversario da Batalla de Rande, o Faro de Vigo presenta na primeira páxina un escrito de Xerardo Campos que defende a construción dun pantano na Enseada de San Simón. A presa estaría situada no Estreito de Rande. Xerado Campos (nado en Vigo no 1881, e finado na mesma cidade en 1964), soubo recoller o proxecto de Antonio Palacios (Porriño 1874, Madrid 1945), quen, no ano 1932, presentou formalmente a proposta de construción da Ponte de Rande, incluída no seu Plan de Extensión da Área Metropolitana e Reforma Interior de Vigo.

Con anterioridade a 1932, nos anos 20, o arquitecto Antonio Palacios, xa deixara caer na prensa, algún detalle sobre a necesidade de unir mediante unha ponte, ambas marxes da Ría. O 6 de outubro de 1933 é aprobado no pleno do Concello vigués, e catro anos máis tarde, 1937, o Contencioso Administrativo, anulaba o acordo municipal, por deficiencias administrativas. Outros achacaron tamén o importante custo social e económico que carretaría a súa posta en marcha, facéndoo totalmente irrealizable. Sen entrar en valoracións deste tipo, o Vigo que postulaba Palacios no ano 1933 parécenos fascinante.

Xerardo Campos colleu como propia a idea de Antonio Palacios da súa ponte soñada. Desde 1946 empregou toda a súa enerxía a iso, mostrándose como un auténtico corredor de fondo repleto de enerxía e dotes para a iniciativa. En 1902 proclamárase Campión Galego de Ciclismo, xornalista, comerciante, e entre outras cousas, impulsor do “Centro de Iniciativas Viguesas”. Foi en realidade un visionario que soubo conquistar os apoios do público para as súas inquedanzas sobre a viabilidade de construción da ponte en Rande. Para iso fixo unha intensa campaña de presentación do ambicioso proxecto e organizou numerosas charlas o longo de todo Vigo. Oficialmente o arranque para por en marcha a da ansiada obra foi nunha asemblea celebrada en Vigo pola Comisión Permanente do Consello Económico Sindical do ano 1947, onde presentou un relatorio para a construción da Ponte, que foi tomada en consideración: mereceu o acordo de propoñer que todos os organismos indicados se agruparan para xestionar a construción. Tamén tivo o respaldo da Federación Española de Centros de Iniciativas e Turismo.

Artigo de Xerardo Campos en FARO DE VIGO en 1952 (I)

“Al Excmo. Sr. Conde de Vallelano, Ministro de Obras Públicas, con el debido respeto y admiración. En este 24 de octubre se cumple el 250 aniversario de la famosa batalla de Rande y del hundimiento de los galeones españoles, cargados de plata, oro y ricas maderas que duermen el sueño eterno en la espléndida ensenada de San Simón.

Año tras año venimos dedicando en esta fecha un recuerdo al histórico hecho que sucedió en los primeros tiempos del reinado de Felipe V. Una armada española-francesa, custodiando a los galeones con cargamento de barras de plata traídas de América, se refugió en el puerto de Vigo, anclado en la ensenada de San Simón, frente a Redondela. Apercibida una escuadra anglo-holandesa, después de romper la cadena tendida entre los castillos de Rande y Corneiro, emprendieron un sangriento combate con los barcos españoles y franceses; el conde de Chateau-Renaud, jefe de éstos, y el general Velasco, que mandaba a los españoles, comprendieron lo estéril de la desesperada lucha y a fin de hacer infructuosa la victoria de los atacantes, ordenaron echar a pique a los galeones y volar los navíos. Esta heroica determinación fue puesta en práctica con asombro de los ingleses y holandeses que, exasperados de tal decisión, después de haber perdido 1.000 hombres, hicieron un desembarco y asolaron estas comarcas con la impetuosidad de una terrible galerna. En nuestro artículo publicado en FARO de VIGO el año anterior, hacíamos más amplia información sobre el hecho histórico. Pero este año, al cumplirse los doscientos cincuenta años de tan infortunada batalla, vamos a tratar dos temas de *****importancia sino general*****. Nos ocupábamos en nuestro artículo del año anterior, en forma inicial, en primer lugar, del interés que tendría la construcción de un puente ***** que de Rande*****, cuya idea ya el Centro de Iniciativas y Turismo de Vigo había lanzado hace años; y en la magna asamblea celebrada en Vigo en 1947, por la Comisión Permanente del Consejo Económico Sindical,***** se una ponencia***** interesantísima para la construcción de ese puente, la que fue tomada en consideración y mereció el acuerdo de proponer que todos los organismos indicados se agruparan para gestionar su construcción.

En la gran asamblea celebrada en esta ciudad por la Federación Española de Centros de Iniciativas y Turismo fue presentada otra ponencia para la construcción del puente de Rande y aprobada por unanimidad, pues los asambleístas habían visitado previamente el estrecho y concedieron a la construcción del puente gran importancia. Por último el Centro de Iniciativas de Vigo cursó con fecha 28 de junio del año anterior una instancia al Ayuntamiento suplicándole que tomase en consideración la idea de construir ese puente para darle así estado oficial y hacer todas las gestiones necesarias encaminadas a su construcción, que tanto habría de influir en el engrandecimiento de Vigo y de su zona industrial. Pero pasaron cinco años, y nada práctico se consiguió. Otro importantísimo problema se trató en el Centro de Iniciativas en su sesión de 30 de abril de 1947. El aprovechar las mareas para producir energía eléctrica, haciendo saber que no es cosa nueva, ya que en la terminación de la primera guerra europea, y nuevamente después de la segunda, entró en el orden del día, y tomemos como ejemplo Rande. Los primeros resultados en 1911 demuestran el interés considerable de su utilización. En este año, y en la sesión del 30 de mayo, celebrada en el Centro de Iniciativas, se dio cuenta de un escrito presentado por “Un Vigués”, que desea que no se haga público su nombre, referente a la construcción de una presa en el estrecho de Rande, para aprovechar las corrientes marinas para un gran embalse en la ensenada de San Simón, que podría ser consecuencia de una importante fuerza para la producción de energía eléctrica. La idea tiene tres partes: dos de ellas realizables, y la otra solo probable. Veamos...