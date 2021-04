"Hoja de ruta" de Educación para retirar el amianto en Seara

El problema de la presencia de planchas de amianto en tejados del colegio de infantil y primaria CEIP de Seara, en Moaña, tendrá respuesta por parte de la Consellería de Educación dentro del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, aprobado el pasado mes en el Consello de la Xunta, y que se desarrollará en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG).

Desde hace dos años, la consellería tiene sobre la mesa la petición de la comunidad educativa de este centro –el segundo con más alumnos del municipio, por encima de los 200– aunque hasta ahora nunca había anunciado su retirada, que coincide con las quejas de familiares esta misma semana por la presencia de estas uralitas con fibrocemento de amianto, cuya inhalación de partículas, cuando se rompen, pueden causar daños irreparables en pulmones.

Las familias recordaron esta semana el problema del amianto después de que en Cangas el Concello lo retirara de la biblioteca rural de Darbo con el cambio de la cubierta Hubo quien recordó en Moaña el fallecimiento por cáncer de pleura, hace unos 10 años, de una trabajadora en este colegio que convivió con estas planchas de uralita, que antes llenaba el centro, aunque nunca se constató la vinculación de una cosa con la otra.

La consellería confirmaba ayer que va a programar una intervención integral en Seara, dentro del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica y que ya está encargado el proyecto, que incluye la retirada de esos elementos.

Especifican que desde 2001 está prohibido fabricar con fibrocemento que contenga amianto, motivo por el cual desde ese momento no se colocó ninguna cubierta con este producto en ninguna instalación educativa en Galicia. Añaden que el Real Decreto 396/2006 del Ministerio de la Presidencia establece que los centros anteriores a dicha fecha que tengan amianto, mantengan sus cubiertas, que serán retiradas cuando el deterioro lo indique. En este sentido dejan claro que el fibrocemento inerte no entraña riesgos para la salud, tal y como establece un informe del Ministerio de Trabajo. Y cuando se manipula, se cumplen todos los protocolos establecidos. Así mismo. añade Educación, tal y como dispone el dictamen del Consello Económico y Social Europero de 2015, el objetivo marcado para la retirada de elementos que contengan amianto es el año 2032.

Convenio con el Colegio de Arquitectos

Recuerdan desde Educación que en el año 2016 esta consellería firmó un convenio con el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia por lo que éste informa a la Administración Autonómica de posibles patologías que puedan padecer los centros educativos para actuar en consecuencia y que la consellería “dispone de una hoja de ruta en base a esos informes del COAG”.

Lo cierto es que a lo largo de estos dos últimos años no se actuó, pese a haberlo indicarlo la comunidad educativa de Seara. No se sabe si porque el Colegio de Arquitectos no emitió ningún informe de alerta sobre la situación o porque la consellería dio prioridad a otras obras.

Hay familias que no comprenden que no se haya atendido la petición, ya que hay uralitas con fibrocemento de amianto tanto en el tejado de acceso a la escuela infantil como en el edificio de mayores. Es cierto, dicen, que no están rotas, pero también es cierto que en la zona en donde se encuentran suele soplar viento fuerte del norte.

También aseguran que después del fallecimiento de aquella trabajadora, aunque no está confirmado que tuviera vinculación, pero ante la duda, se debió de retirar todas las uralitas con amianto. Recuerdan efectivamente la batalla judicial que gañó la familia del presentar de televisión José María Íñigo de que su muerte estuvo relacionada con la inhalación del amianto de tantos años en los platós de televisión. La decisión de Educación de someter una actuación integral en el colegio, dará cierta tranquilidad a las familias, que observan cada vez que van a recoger a sus pequeños cómo tiene que atravesar por debajo de esas planchas de uralita.

El Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica está dotado con 191 millones de euros para actuar entre 2021 y 2024, tanto en el nivel educativo, como de infraestructuras y de sostenibilidad, con el fin de crear un nuevo modelo de colegios en un contexto de pandemia y de postcovid.