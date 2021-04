El PP cree que los salarios deben ser llevados a pleno y denuncia el cobro de la tasa de las terrazas

El grupo municipal del Partido Popular considera que las nuevas dedicaciones exclusivas que nacen con la reestructuración del gobierno de Cangas, como consecuencia del fallecimiento del alcalde Xosé Manuel Pazos, sí deben ir como propuesta al pleno y exigirá los informes técnicos que considere oportunos. Los populares se remiten a la base 52 de las Bases de Ejecución del Presupuesto aprobado en 2020, que está actualmente en vigor por haber sido prorrogado para el año 2021. “Las retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la corporación se fijara por el pleno de la corporación conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. Las retribuciones se percibirán en 14 pagas, por la Alcaldía y concejales designados y de acuerdo con las cuantías y criterios establecidos en el acuerdo adoptado en el pleno municipal”. En este sentido, el PP señala que teniendo en cuenta las citadas bases, “consideramos que cualquier modificación de la propuesta vigente de dedicaciones de la Alcaldía y concejalías debe ser aprobada por el pleno del Concello, y no presentarla como una dación de cuenta”. El grupo municipal del PP aprovecha esta debate para señalar que en estos momentos una de las preocupaciones del gobierno sea como arreglan los salarios de los miembros del gobierno, “demostrando que as dedicacións son o nexo de unión do goberno de Cangas. Deberían estar más preocupados por otros tema, como las ayudas a la hostelería. En este sentido, el PP recuerda que presentó una propuesta para la exención de tasas de las terrazas para los negocios de hostelería en 2021 que fue aprobada por el pleno y que el gobierno no solo votó en contra, sino que no hizo nada en 3 meses para llevar al pleno una modificación de la ordenanza donde se acuerde tan exención. “Cual es nuestra sorpresa que desde la semana pasada se están pasando al cobro las liquidaciones de la tasas de las terrazas de año 2021, teniendo conocimiento del mismo por quejas trasladadas de personas responsables de establecimientos de hostelería.