¿Cuáles son las tradiciones de Paula Echevarría para comenzar el año nuevo?

Paula Echevarría ha presentado el último capítulo de 'Velvet Colección' con sus compañeros de serie. A unos días de Navidad y de dar la bienvenida al 2020, la actriz -novia de Miguel Torres- cuenta cómo son sus tradiciones en casa.

P: ¿Alguna tradición en casa?

R: Mi tradición el día de Nochevieja es meter un anillo de oro en la copa para brindar.

P: ¿Y el conjunto rojo?

R: No te creas. Sí, pero no especialmente en Nochevieja. El conjunto rojo de las fotos es para cualquier día del año.

P: Te tocó la lotería cuando...

R: Cuando tuve a mi hija.

P: Si te toca el Gordo de Navidad, ¿qué harías?

R: Pues no sé, no cambiaría mucho mi vida, estoy muy contenta con mi vida. No dejaría mi trabajo, me gusta.

P: ¿Un deseo para el 2020?

R: Salud, espero, trabajo y amor. Todo.