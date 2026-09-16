Según 'The Washington Post'
Trump prepara la venta de 40.000 bombas pesadas de casi una tonelada a Israel
EFE
El Gobierno del presidente Donald Trump se prepara para vender unas 40.000 bombas de casi una tonelada a Israel a cambio de unos 2.800 millones de dólares, en lo que supondría la mayor transacción de Washington con este tipo de munición pesada, según adelantó este martes el diario The Washington Post.
La partida incluye unas 20.000 bombas MK-84 y BLU-117 y otras 20.000 unidades de la I-2000, según un funcionario anónimo citado por el rotativo. Todas son municiones estadounidenses de unos 900 kilos diseñadas para ser lanzadas desde el aire y las dos primeras constituyen bombas de propósito general, mientras que la I-2000 es una ojiva penetrante para atacar búnkeres y otras estructuras blindadas.
La magnitud de este paquete supera incluso a transacciones similares para Israel realizadas por el Gobierno de Joe Biden (que se estima que vendió unas 14.000 de estas bombas tras los atentados de Hamás de octubre de 2023), e incluso por el Gobierno Trump el año pasado, cuando notificó que transferiría algo más de 39.000 de estas armas.
A su vez, la Administración Biden retuvo en mayo de 2024 una transferencia programada de unas 1.800 de estas bombas ante la preocupación de que Israel pudiera emplearlas en una operación en zonas densamente pobladas de Rafah.
Gran capacidad de destrucción
Este tipo de munición está considerado entre los más destructivos en el arsenal estadounidense e Israel ha sido criticado por emplearlo frecuentemente en Gaza y el Líbano.
Aunque la operación se considera como una venta, la transacción se financia mediante un mecanismo conocido como Financiación Militar Extranjera (FMF, por sus siglas en inglés), en el que Estados Unidos aporta dinero de sus contribuyentes que los países compradores emplean para adquirir las armas.
La noticia sobre el acuerdo surge en medio de una escasez de municiones en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cuyas existencias se están agotando rápidamente debido a la guerra con Irán y al hecho de que Washington gastó 22.300 millones de dólares en municiones entre el 28 de febrero y el 30 de junio.
Fuente: El Periódico
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