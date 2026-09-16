Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alianza Celta ConxemarRestricciones construcciónSaic GaliciaNovedad caso PitanxoVuelta al coleCelta arranca en EuropaForo Faro Educa
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Israel mata a dos palestinos en un ataque aéreo contra el suroeste de la ciudad de Gaza

Se lanza un misil iraní desde un buque durante unas maniobras militares.

Se lanza un misil iraní desde un buque durante unas maniobras militares. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Iago Rodríguez, el ourensano que repartió pizzas para pagarse la licencia de piloto y ahora protege los montes gallegos desde el cielo
  2. El complejo deportivo de Samil tiene fecha de caducidad: así se transformará esta zona de Vigo en los próximos años
  3. La huella de la Sareb en Cangas deja chalés okupados y edificios en ruina
  4. Vigo registra la mayor tasa de ingresos con covid de Galicia tras más que duplicarse en una semana
  5. El joven ourensano Pablo Freire conquista su segunda medalla de oro consecutiva en la Olimpiada Iberoamericana de Matemática
  6. Cesa el asesor de Rafa Domínguez en la Diputación de Pontevedra a raíz de su polémico vídeo en TikTok
  7. Facenda duplica el valor de los inmuebles declarados en compraventas y herencias para elevar su recaudación
  8. Crimen en Ponteareas: detenido un hombre por presuntamente matar a su madre octogenaria

La comunidad universitaria de Morelos exige justicia tras el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte

La comunidad universitaria de Morelos exige justicia tras el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte

Sánchez y Feijóo protagonizarán un cara a cara con Ceuta y la justicia como telón de fondo

Sánchez y Feijóo protagonizarán un cara a cara con Ceuta y la justicia como telón de fondo

Un helicóptero se estrella en Los Ángeles y deja tres muertos

Un helicóptero se estrella en Los Ángeles y deja tres muertos

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 16 de septiembre

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 16 de septiembre

El tiempo en VilagarcÃ­a de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 16 de septiembre

El tiempo en VilagarcÃ­a de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 16 de septiembre

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 16 de septiembre

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 16 de septiembre

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 16 de septiembre

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 16 de septiembre

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 16 de septiembre

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 16 de septiembre
Tracking Pixel Contents