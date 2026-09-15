Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

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Fuente: El Periódico

Trump asegura que el mundo entero tendrá que "devolver" dinero a EEUU cuando termine el contencioso de Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que el mundo entero tendrá que "devolver" dinero a su país cuando termine el "timo" de Ormuz, en referencia a las restricciones impuestas por Irán al paso de petróleo y otras mercancías por el estratégico estrecho en represalia a los bombardeos estadounidenses. "El petróleo fluye por el estrecho de Ormuz. Los países de todo el mundo que no nos han ayudado deberían devolver el dinero a Estados Unidos cuando termine este timo de conflagración. Y lo harán", ha apuntado en un mensaje publicado en redes sociales. El dirigente estadounidense ha reprochado que "estamos haciendo mucho más por otros que por nosotros mismos y lleva siendo así desde hace generaciones".

Trump asegura que está abierto a negociar un acuerdo de paz con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán quiere alcanzar un acuerdo de paz "rápido y a toda costa", y afirmó que está abierto a negociar el fin de la guerra con la República Islámica. "La decadente nación de Irán quiere llegar a un acuerdo, rápido y a toda costa. Yo decidiré si Estados Unidos opta por negociar, una posibilidad a la que estamos abiertos", escribió el republicano en la red social Truth Social. En otro mensaje en Truth Social, Trump aseguró que su ofensiva ha impedido que Irán obtenga un arma nuclear y pronosticó que "el petróleo se desplomará en cuanto termine el conflicto militar con Irán", algo que, afirmó, "no tardará mucho" en ocurrir.

Netanyahu viajará a Nueva York la próxima semana para asistir a la cumbre de la ONU El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viajará del próximo 23 al 25 de septiembre a Nueva York para asistir a la semana de alto nivel de Naciones Unidas, informó este lunes la oficina del mandatario israelí. Netanyahu, que ya enfrentó notables críticas y abucheos el año pasado por su asedio a Gaza desde el 7 de octubre de 2023, volverá a desplazarse a la Gran Manzana para la 81 Asamblea General de Naciones Unidas, que incluirá la participación de jefes de Estado y Gobierno de todo el mundo a partir del 22 de septiembre.

Noruega sopesa un proyecto de ley que contempla tres años de cárcel para el comercio con asentamientos El Gobierno de Noruega está sopesando una ley para prohibir el comercio con los asentamientos israelíes que acarrearía penas de hasta tres años de cárcel para los que la violen, según ha confirmado el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, en el marco de la presión internacional sobre Israel por la expansión de las colonias y el aumento de los ataques por parte de colonos en Cisjordania. Eide ha indicado en declaraciones concedidas a la emisora noruega NRK que la fecha límite para las consultas sobre la legislación es el 19 de septiembre, al tiempo que ha afirmado que cuenta con que la misma sea aprobada por el Parlamento durante este otoño, si bien por ahora no hay fecha fijada para la votación.

Irán y países árabes posponen sin nueva fecha la reunión sobre Ormuz en Omán Irán y países del golfo Pérsico acordaron posponer aún sin nueva fecha anunciada la reunión que estaba prevista para este lunes en Omán, en la que planeaban abordar rutas seguras de navegación en el estrecho de Ormuz, informó el ministro de Exteriores omaní, Badr al-Busaidi. "En aras del consenso, la reunión regional en Salalah ha sido pospuesta. Seguimos comprometidos con fomentar el diálogo que apoye la estabilidad y la cooperación duradera en nuestra región", anunció en X el canciller del sultanato omaní. La decisión de aplazar el encuentro fue tomada en conjunto por las autoridades de Mascate y Teherán, según explicó el director general del Departamento del Golfo Pérsico del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Ali Bak.

El ministro de Cultura de Israel pide revocar la ciudadanía a los autores del documental 'Naza', premiado en el Festival de Venecia El ministro israelí de Cultura, Miki Zohar, dijo este domingo que trabajará para intentará revocar la nacionalidad a los directores del documental 'Naza', que recibió ayer el Premio Especial del Jurado del Festival de Venecia por mostrar la supuesta estrategia de Israel para destruir la Franja de Gaza (Seguir leyendo)

Hamás agradece a los BRICS sus "posturas positivas y de progreso" hacia Gaza El grupo islamista palestino Hamás agradeció este domingo a los líderes de los BRICS sus "posturas de progreso y positivas" respecto a Gaza y la causa palestina contenidas en la Declaración de Nueva Delhi 2026. En ese documento de 140 puntos, rubricado ayer, el bloque respaldó, entre otras cuestiones, mantener el alto el fuego y el acceso humanitario en la Franja y condenó cualquier medida coercitiva unilateral contraria al derecho internacional.

Israel mata a dos palestinos en un ataque aéreo contra el suroeste de la ciudad de Gaza El Ejército israelí (FDI) mató este domingo a dos palestinos en un ataque aéreo contra un vehículo que se encontraba en el barrio de Tal Al Hawa, al suroeste de la ciudad de Gaza, informaron a EFE fuentes médicas de la Media Luna Roja Palestina. El Hospital Al Shifa recibió los cuerpos de los dos fallecidos, después de haber sido trasladados a sus instalaciones por ambulancias de la citada organización humanitaria. Ésta también atendió y movilizó a otros 13 heridos producto del mismo ataque aéreo hasta el Hospital Al Quds.

Israel intensifica bombardeos en el sur del Líbano tras la visita del presidente libanés El Ejército israelí intensificó este domingo sus bombardeos contra la zona meridional libanesa de Nabatieh, después de que el presidente libanés, Joseph Aoun, realizara ayer una visita a la ciudad homónima para evaluar las necesidades de los residentes afectados por la guerra en curso. La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que los aviones de combate israelíes efectuaron al menos dos rondas de bombardeos en las inmediaciones de la colina Al Dabsha, en las afueras de la localidad de Nabatieh al Fawqa, al sur de la ciudad de Nabatieh, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas.