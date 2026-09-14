Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Trump insta a Zelenski a dejar de atacar la industria petrolera rusa

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha emplazado este domingo al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a dejar de atacar la industria petrolera rusa por sus repercusiones a nivel internacional.

"Zelenski tiene que hacer una sola cosa. Tiene que parar de atacar el combustible diésel de Rusia. Que ataque otros objetivos, pero no el combustible diésel porque está provocando escasez de diésel", ha afirmado Trump desde el campo de golf de Amgen, en Irlanda, en declaraciones a la prensa.

Trump ha argumentado que los problemas del sector petrolero mundial "no tienen que ver con Oriente Próximo", a pesar de la guerra de Estados Unidos contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, sino que "se deben a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania".