Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Radio Taxi VigoSuicidioDependencia GaliciaStellantis11-SSin cafetería en el instiForo Faro Educa
instagramlinkedin

Monarquía Noruega

Muere la princesa Astrid de Noruega con 94 años, dos días después de funeral de su hermano

El rey Haakon VIII ha ordenado ondear las banderas a media asta tras la muerte de su tía, que llega apenas dos semanas después del fallecimiento de Harald V

Astrid de Noruega durante el funeral de el Rey Harald.

Astrid de Noruega durante el funeral de el Rey Harald. / Casa Real Noruega

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Berlín

La princesa Astrid de Noruega, hermana del difunto rey Harald V cuyo funeral se celebró el miércoles, falleció este vieres a los 94 años, según informó la Casa Real noruega.

El rey Haakon VIII ha recibido con gran tristeza la noticia del fallecimiento de su tía y ha decidido que las banderas del Palacio Real sean arriadas a media hasta este viernes, así como el día del funeral, de acuerdo con la nota.

Noticias relacionadas

"Su fallecimiento es una gran pérdida para todos nosotros. La echaremos de menos", declaró Haakon, que asumió el trono al morir su padre Harald el pasado 28 de agosto a los 89 años.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós al bosque que plantó y cuidó durante décadas Arturo, un vecino de As Lagoas: Adif taló la mayoría de los 50 ejemplares de árboles que era refugio climático y de aves
  2. Las zonas de bajas emisiones ya son una realidad en Vigo: así funciona la primera fase y vehículos afectados
  3. El conductor de un vehículo persigue al de un autobús hasta la estación de Cangas y le rompe una puerta y el limpiaparabrisas
  4. El norte de Portugal reclama 300 millones en infraestructuras y pone el puente con A Guarda entre sus prioridades
  5. Abel Caballero reprende a Rafael Louzán por sembrar dudas con la sede de Vigo para el Mundial 2030: «Estamos mejor que otros»
  6. Povisa, 53 años después: del hospital de los médicos vigueses a la incertidumbre de Vivalto
  7. Marruecos recupera el abastecimiento de almeja fina y se aprovecha de la crisis del sector marisquero gallego
  8. EE UU aborda y destruye el atunero ecuatoriano «Montecristi» por su supuesta vinculación con el narcotráfico

El PSOE reclama el cese del jefe de prensa del vicepresidente de la Diputación por un vídeo en TikTok

El PSOE reclama el cese del jefe de prensa del vicepresidente de la Diputación por un vídeo en TikTok

Así aborda la prensa de Marruecos la crisis de Ceuta: desde críticas a la política "desconcertante" de España a avisos sobre la visita de Felipe VI

Así aborda la prensa de Marruecos la crisis de Ceuta: desde críticas a la política "desconcertante" de España a avisos sobre la visita de Felipe VI

El PP de Vigo acusa a Caballero de «cambiar el relato» sobre el agua y la A-55

El PP de Vigo acusa a Caballero de «cambiar el relato» sobre el agua y la A-55

Cerrada al baño la playa de río de Ribeira, en Tirán

Cerrada al baño la playa de río de Ribeira, en Tirán

El BNG carga contra el estreno de las ZBE en Vigo y exige rectificar el modelo

El BNG carga contra el estreno de las ZBE en Vigo y exige rectificar el modelo

El autoempleo inmigrante ya representa el 14 por ciento de los trabajadores autónomos en O Salnés

El autoempleo inmigrante ya representa el 14 por ciento de los trabajadores autónomos en O Salnés

El Puerto de Vigo reivindica ante la FAO su modelo de sostenibilidad como referencia internacional

El Puerto de Vigo reivindica ante la FAO su modelo de sostenibilidad como referencia internacional

Una nueva resonancia móvil aliviará las listas de espera y llevará la alta tecnología a los hospitales comarcales

Una nueva resonancia móvil aliviará las listas de espera y llevará la alta tecnología a los hospitales comarcales
Tracking Pixel Contents