Ucrania ataca un puerto en la región de Daguestán y una mujer muere en Voronezh

Ucrania atacó hoy la infraestructura portuaria de la región rusa de Daguestán, en el Cáucaso norte, causando daños colaterales en un teatro local, mientras que en la región sureña de Voronezh una mujer murió tras la caída de un dron sobre su casa, informaron las autoridades locales.

Según informó este jueves el gobernador en funciones daguestaní, Fiódor Schukin, en Telegram, "las defensas antiaéreas repelieron un ataque de drones enemigos, todos los objetivos fueron aniquilados. A consecuencia de la caída de sus fragmentos se desataron incendios en la infraestructura portuaria y el teatro musical dramático Gamzat Tsadas de Majachkalá".

Schukin indicó que los incendios fueron sofocados rápidamente, no hubo muertos ni heridos y agradeció a "nuestros defensores del cielo por su servicio".