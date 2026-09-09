Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Batacazo en PisaCrisis migratoria en CeutaGondomar: recibos de agua de 10 añosHogares sin garaje en VigoPrecio de la vivienda disparadoGetafe - CeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Polonia despliega aviones en su espacio aéreo ante una nueva oleada de ataques de Moscú contra Ucrania

Dos personas reaccionan en el lugar donde un dron ruso impactó contra un edificio residencial de gran altura en Kiev.

Dos personas reaccionan en el lugar donde un dron ruso impactó contra un edificio residencial de gran altura en Kiev. / MAXYM MARUSENKO / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marruecos recupera el abastecimiento de almeja fina y se aprovecha de la crisis del sector marisquero gallego
  2. Casi un tercio de la población ocupada que vive en el rural gallego necesita irse a las ciudades para trabajar
  3. Rafael Louzán se pronuncia sobre las opciones de Vigo para el Mundial 2030, a pocas semanas del examen de la FIFA
  4. Un perro muerde a una vecina de Navia cuando protegía a su perra del ataque: Eira huyó pero apareció tras tres días perdida
  5. Casi 17 años de prisión para el hombre que intentó quemar viva a su expareja en Vigo
  6. Reclaman los recibos del agua de diez años a 200 vecinos de Gondomar bajo amenaza de corte de suministro
  7. La gran fiesta de Portugal que cumple 200 años a media hora de Galicia: seis días de música, fuego y tradición
  8. La Xunta achaca los datos de PISA a la «mala ley» educativa del PSOE y reivindica que Galicia resiste en una posición de «privilegio»

DIRECTO | Sesión plenaria en el Congreso

Sanidade aspira a recuperar casi 49 millones de euros por los sobrecostes pagados al cártel de los pañales

Sanidade aspira a recuperar casi 49 millones de euros por los sobrecostes pagados al cártel de los pañales

8 de cada 10 perros tienen problemas dentales a los 3 años: las claves de los veterinarios para prevenirlos

Dónde colocar la monstera en casa para que tenga hojas más grandes y crezca con fuerza

Dónde colocar la monstera en casa para que tenga hojas más grandes y crezca con fuerza

Un motorista herido tras chocar contra un coche en Vigo

Un motorista herido tras chocar contra un coche en Vigo

Flan de queso y leche condensada: suave, cremoso y con un delicioso toque de caramelo

Flan de queso y leche condensada: suave, cremoso y con un delicioso toque de caramelo

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 9 de septiembre

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 9 de septiembre

El tiempo en VilagarcÃ­a de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 9 de septiembre

El tiempo en VilagarcÃ­a de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 9 de septiembre
Tracking Pixel Contents