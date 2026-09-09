Bruselas concede a España 114,7 millones de euros en ayudas para hacer frente a la crisis en Ceuta

La Comisión Europea ha concedido este miércoles 114,7 millones de euros en ayudas a España en respuesta a la crisis migratoria en Ceuta, provocada por la entrada de miles de personas de forma irregular el pasado mes de julio, y que deben destinarse a reforzar la seguridad en la frontera con Marruecos, facilitar la identificación y el retorno de quienes, y mejorar la capacidad de acogida de los menores no acompañados.

"La situación en Ceuta supone un desafío no solo para España, sino para el conjunto de Europa. España cuenta con nuestra plena solidaridad y apoyo", ha dicho la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, en un comunicado. "Hoy intensificamos nuestra ayuda para atender las necesidades más urgentes, incluidas la acogida, los retornos y la reintegración. La prioridad son los retornos, incluidos los de menores, siempre de conformidad con el derecho internacional.

La Comisión ha respondido así a la petición del gobierno del pasado 24 de agosto, tras evaluar las necesidades en el terreno. De los 114,7 millones de euros, 32 proceden del instrumento de fronteras. La financiación debe permitir mejorar la vigilancia, la protección y las infraestruccturas de la frontera con Marruecos. También debe contribuir a financiar el despliegue de personal adicional.

Por otra parte, Bruselas ha otorgado a España 82,7 del Fondo de Asilo y Migración. Ese dinero estará destinado fundamentalmente a habilitar instalaciones donde se pueda llevar a cabo la identificación de las personas que entraron de forma irregular y gestionar su retorno. Los fondos deben permitir también reforzar la capacidad de acogida en Ceuta, en particular de los menores no acompañados.

"La situación en Ceuta ha puesto a prueba nuestra resiliencia europea y la seguridad de nuestras fronteras exteriores", ha reconocido en un comunicado el comisario europeo de migración e interior Magnus Brunner. "Nuestra prioridad sigue siendo clara: quienes no tienen derecho a permanecer deben ser retornados", ha subrayado.

Frontex y la Agencia de Asilo Europea

Además de la financiación, España ha solicitado asistencia técnica. La Comisión ha confirmado también que la Agencia Europea de Gestión de Fronteras, Frontex, está lista para prorrogar las operaciones conjuntas con España hasta 2027. Esto debería garantizar una presencia permanente de la agencia en Ceuta.

Bruselas ha abierto además la puerta a que esta misión incluya el despliegue de medios marítimos, un mayor intercambio de información o que Frontex participe en las operaciones de retorno. Europol también trabajará en la frontera, en particular, investigando las redes de tráfico de personas migrantes activas en la zona. Mientras que la Agencia Europea de Asilo participará en la interpretación y la realialización de las entrevistas a las personas que soliciten protección.

Bruselas ha anunciado también que se ha creado un grupo de trabajo con representantes del propio Ejecutivo comunitario, las agencias y el gobierno para trabajar en el retorno de las personas que permanezcan en Ceuta de manera irregular. La primera reunión del mismo será esta misma semana, y además hay una visita técnica prevista para los próximos días a la ciudad autónoma.

Ceuta en Europa

El anuncio ha llegado la misma semana que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, se han desplazado a Bruselas para mantener reuniones, aunque por separado, con representantes de la Comisión. "Debemos extraer las lecciones adecuadas para garantizar que esto no vuelva a ocurrir: estar mejor preparados, actuar con mayor antelación y adoptar medidas adicionales", aseguró Brunner tras reunirse con Albares.

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Vivas pidió a la Comisión un toque de atención a Marruecos por lo que considera un intento de desestabilización de la ciudad autónoma, utilizando la migración como arma. Sin embargo, en su comunicado, Suica ha reiterado que parte de la estrategia de Bruselas pasa precisamente por estrechar la cooperación con Rabat "para gestionar mejor la migración, reforzar la seguridad y combatir las redes de contrabando".