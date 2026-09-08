La UE autoriza a Ucrania a comprar misiles 'Patriot' con el préstamo europeo

La Unión Europea ha acordado este martes levantar la cláusula de preferencia europea del préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev para que pueda adquirir productos esenciales para los sistemas de defensa antiárea Patriot a terceros países, según ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje en redes sociales.

"Junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, celebro el acuerdo alcanzado por los Estados miembro sobre la excepción para que Ucrania pueda adquirir productos esenciales para los sistemas de defensa aérea Patriot", ha indicado Von der Leyen en un mensaje conjunto con el jefe de la Alianza Atlántica.

El acuerdo ha sido adoptado por la Comisión Europea tras consultar a un grupo de expertos formado por los Estados miembro, el propio Ejecutivo comunitario, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Agenda Europea de Defensa (AED), según han indicado fuentes comunitarias. Según la conservadora alemana, el próximo desembolso de 3.200 millones de euros de dicho préstamo "permitirá a Ucrania proteger mejor su espacio aéreo frente a los ataques indiscriminados de Rusia" gracias al levantamiento de esta cláusula.

"Esto se suma a los 8.400 millones de euros ya desembolsados en el marco del préstamo de apoyo a Ucrania, incluidos fondos para defensa aérea. Seguiremos trabajando codo con codo para apoyar a Ucrania y reforzar la postura de defensa de Europa", ha añadido Von der Leyen. Por su parte, Rutte ha destacado que durante el último año, los aliados de la OTAN han asignado "más de 10.000 millones de dólares (8.600 millones de euros) a la iniciativa listado de Requisitos Prioritarios de Ucrania (PURL), así como a las ventas militares extranjeras de Estados Unidos para Kiev.

"De la mano"

"La OTAN y la UE seguirán trabajando de la mano para apoyar a Ucrania. Es otro ejemplo más de que Europa está dando un paso al frente", ha destacado el jefe de la Alianza Atlántica en su mensaje en redes. El préstamo de 90.000 millones estaba condicionado a que los productos de defensa que necesite Kiev solo podían adquirirse a empresas de la UE, Ucrania o países del Espacio Económico Europeo (EEE), aunque se contemplan "excepciones específicas" cuando se requiera "la entrega urgente de un producto de defensa que no estuviera disponible".

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Concretamente, Ucrania puede solicitar a Bruselas productos de terceros países siempre y cuando justifique que es por urgente necesidad y no haya en equivalente a ese armamento en Europa o no a la escala o dentro del plazo necesario. Después, la Comisión tendrá que verificar con un grupo de expertos que no existen otras alternativas antes de aprobar la excepción mediante un acto de ejecución.