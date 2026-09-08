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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Polonia despliega aviones en su espacio aéreo ante una nueva oleada de ataques de Moscú contra Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Ucrania derriba dos misiles balísticos y 31 de crucero en un nuevo ataque masivo ruso
Las defensas aéreas ucranianas derribaron durante esta madrugada dos misiles balísticos y 31 de crucero en un nuevo ataque masivo ruso que tuvo como objetivos principales las regiones de Kiev y Odesa, según el parte publicado este martes por la Fuerza Aérea ucraniana.
Rusia empleó en total en este ataque 32 misiles de crucero.
Debido a la caída dramática del número de interceptaciones por la falta de munición para sistemas antiaéreos Patriot, la Fuerza Aérea ha dejado de publicar el número de misiles balísticos que emplea Rusia en cada ataque, por lo que ahora no es posible conocer el porcentaje de interceptaciones.
Además de los misiles, los rusos utilizaron un total de 166 drones, de los que 142 pudieron ser interceptados. Los drones y misiles no interceptados impactaron en 29 localizaciones de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana.
Ucrania denuncia que Rusia haya atacado Kiev justo después de visita de Witkoff y Kushner
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, condenó este martes el ataque ruso con misiles y drones contra Kiev de hoy y denunció el hecho de que las fuerzas del Kremlin lo llevaran a cabo justo después de la visita de los mediadores de paz de EE.UU., Steve Witkoff y Jared Kushner.
Rusia lanzó este nuevo ataque contra la capital ucraniana tras terminar el plazo de 72 horas de cese de ataques contra Kiev y Moscú decretado por Rusia y Ucrania con motivo del viaje a estas dos ciudades de Witkoff y Kushner este fin de semana, que se saldó sin acuerdos concretos para avanzar hacia la paz.
“Sus misiles balísticos (los del presidente ruso Vladímir Putin) suenan más fuerte que sus palabras sobre diplomacia”, escribió en X Sibiga, que recordó que al menos dos personas han muerto en el ataque y calificó esta acción rusa de “terrorismo sin sentido”.
Al menos dos muertos y siete heridos en ataques rusos contra Kiev
Una nueva andanada de ataques aéreos perpetrados en la madrugada de este martes por las fuerzas rusas contra Kiev, capital de Ucrania, se ha saldado con al menos dos personas muertas y siete más heridas, después de que haya finalizado la orden de suspensión de tres días dictada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el pasado sábado con motivo de la visita de Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
"Se tiene constancia de que siete personas han resultado heridas. Lamentablemente, también hay información sobre dos personas que han fallecido como consecuencia del ataque enemigo", ha informado la Gobernación de Kiev en un mensaje en redes.
Polonia despliega aviones en su espacio aéreo ante una nueva oleada de ataques de Rusia contra Ucrania
Las autoridades de Polonia han desplegado aviones de combate en su espacio aéreo como medida preventiva después de que las fuerzas rusas hayan lanzado una nueva andanada de ataques contra Ucrania, próximas a la frontera.
El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia ha informado del inicio de una "operación de la aviación militar en el espacio aéreo polaco" en un comunicado en redes sociales en el que vincula la medida a "actividad de la aviación de largo alcance de la Federación Rusa".
En el mismo, ha indicado que ha "movilizado" a sus fuerzas y ha puesto "en alerta los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar".
Detenido presunto reclutador de peruanos para combatir por Rusia en guerra contra Ucrania
Un hombre denunciado por haber presuntamente captado y facilitado el traslado de un peruano a Rusia, para combatir en la guerra contra Ucrania, tal como ocurrió con más de 400 peruanos reclutados por ese país, fue detenido en Lima por el delito de trata de personas agravada, según informó este lunes la Fiscalía.
La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte logró la detención preliminar por siete días del peruano, identificado con las iniciales L.V.
El denunciado habría presuntamente captado, entre marzo y abril pasado, y facilitado el traslado de la víctima a Rusia después de indicarle que recibiría una remuneración económica mensual de 2.600 dólares, y que el proceso para llegar a dicho país sería gratuito, precisó el Ministerio Público.
Restablecido el suministro externo de electricidad de la central nuclear de Zaporiyia
La central nuclear de Zaporiyia ha informado este lunes de que se ha restablecido el suministro externo de electricidad, clave para garantizar el funcionamiento de todos los sistemas de seguridad de las instalaciones y enfriar si fuera necesario el material radiactivo.
La central llevaba tres semanas desconectada de la red eléctrica debido a los daños causados por el conflicto armado, pero un alto el fuego pactado entre las partes que entró en vigor el pasado 5 de septiembre ha permitido reparar la línea de suministro, según ha confirmado también el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).
Marc Marginedas
Putin frustra la negociación con Ucrania con su inmovilismo porque cree que está ganando la guerra
Las escasas expectativas que habían suscitado las recientes visitas a Moscú y Kiev de Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados del presidente Donald Trump para la guerra en el este de Europa, acabaron por hacerse realidad. El único logro tangible de los encuentros que ambos empresarios mantuvieron con las dirigencias de Rusia y Ucrania fue la reanudación de las negociaciones trilaterales, aunque en una atmósfera de escasas esperanzas de lograr un acuerdo a corto plazo. El presidente Vladímir Putin, convencido de que su Ejército lleva la iniciativa en el frente bélico, se limitó a reiterar una ristra de demandas ya conocidas que tanto Ucrania como sus aliados europeos rechazan, ya que las consideran una rendición 'de facto'.
Witkoff destaca los "progresos sustanciales" logrados en su visita a Moscú y Kiev
Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, ha informado este lunes de que se han logrado "progresos sustanciales" durante las visitas que ha realizado durante el pasado fin de semana a Moscú y Kiev con vistas a la reanudación de las negociaciones para poner fin a la guerra.
"Se han conseguido progresos sustanciales, como un avance para la programación de nuevas conversaciones trilaterales", ha explicado en un mensaje Witkoff, que ha estado acompañado en sus visitas por el también enviado y yerno de Trump Jared Kushner.
La guerra en Ucrania llega al metro de Moscú
La guerra en Ucrania también ha llegado al metro de Moscú, donde los arquitectos han incluido un bajorrelieve dedicado a la conocida como 'operación militar especial' lanzada por el Kremlin en febrero de 2022.
La estación 'Bulevar General Kárbishev', inaugurada el pasado sábado por el presidente ruso, Vladímir Putin, es la última de la nueva línea 'Rubliobo-Arjánguelskaya', que se extiende hacia el oeste de Moscú.
El bajorrelieve monocromático y austero, se inscribe en el diseño minimalista de la estación, cuyo nombre en letras grises con un fondo de luces rojas y enmarcado por dos estrellas doradas es el único elemento con colores.
Kallas enfría las expectativas de paz tras los contactos de EEUU con Moscú: Rusia no ha hecho ni una concesión
La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha enfriado este lunes las expectativas de avances hacia la paz en Ucrania tras los últimos contactos de los enviados especiales de Estados Unidos en Kiev y Moscú, asegurando que por el momento Rusia sigue sin dar muestras de estar realmente interesada en poner fin a la guerra ni ha planteado "una sola concesión".
"En este momento no vemos que Rusia esté realmente interesada en la paz, porque no ha hecho ni planteado una sola concesión que esté dispuesta a hacer", ha señalado Kallas en una rueda de prensa en Lituania, después de ser preguntada por los contactos mantenidos durante los últimos días por los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, con las autoridades rusas y ucranianas.
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