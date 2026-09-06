La jueza dicta prisión preventiva a los implicados en el asesinato de Jonathan Meléndez, músico de la banda mexicana Camilo Séptimo.

Una jueza de control dictó prisión preventiva contra Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" por su presunta responsabilidad en el homicidio de cuatro personas: tres mujeres —entre ellas una embarazada y una menor— y un hombre, ocurrido el pasado 1 de septiembre en el municipio de Atizapán, en el central Estado de México.

Los sujetos son investigados por el homicidio calificado de Jonathan Meléndez, músico de la banda mexicana Camilo Séptimo; su esposa, Ana Paula, quien estaba embarazada; su hija Sofía, de tres años, y Aleyda, empleada doméstica de la familia.

Además, se les acusa de los delitos de interrupción del embarazo, homicidio en agravio de mujer y menor de edad y crueldad animal por matar a una perrita, mascota de la familia.

En la audiencia inicial, que duró unas diez horas y terminó alrededor de la medianoche del sábado, la defensa de los acusados solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica.

Es decir, los imputados y su defensa solicitaron ampliar de 72 a 144 horas el plazo para que una jueza determine su situación jurídica y disponer así de más tiempo para recabar pruebas.

La jueza aceptó la petición y fijó para el miércoles 9 de septiembre a las 09:30 horas la continuación de la audiencia, mientras los imputados permanecerán recluidos en el Penal de Barrientos, en el Estado de México.

El homicidio múltiple ocurrió el 1 de septiembre. Meléndez, de 38 años, fue asesinado junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar, mientras que un hijo de seis años del músico fue localizado con vida.

Las autoridades detuvieron a Diego Sebastián “N”, identificado por la Fiscalía como socio del músico y probable autor del crimen, y a Gerardo “N”, señalado por su posible participación.

El sábado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a cargo de la investigación, informó de que encontró el automóvil en el que escaparon los imputados después del crimen y que en su interior había una caja fría abierta de la que fue sustraído un dispositivo con las claves de criptomonedas por un monto estimado de 30 millones de pesos (1,78 millones de dólares), presunto móvil del crimen.

El pasado viernes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, señaló que existía una relación previa, que calificó de “comercial”, entre Meléndez y Diego Sebastián.

“Tenía una relación comercial, por decirlo así, o de cierta sociedad con el padre de familia (Meléndez)”, afirmó García Harfuch durante la conferencia presidencial celebrada este viernes en Zacatecas.

El funcionario confirmó que antes del crimen también hubo una exigencia económica y amenazas contra Meléndez.

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“Lo que sí es un hecho es que estaba exigiendo dinero, hubo una exigencia, hubo ciertas amenazas y se comete este lamentable multihomicidio”, sostuvo.