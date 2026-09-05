La operación sigue abierta
Rescatan vivo a un trabajador 11 días después de la riada en Nepal
El ciudadano chino estaba en el túnel de la hidroeléctrica Upper Trishuli-1
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Katmandú
Un ciudadano chino fue rescatado este sábado con vida del túnel de la hidroeléctrica Upper Trishuli-1, en el norte de Nepal, diez días después de las devastadoras riadas que arrasaron la zona, informó el Ejército nepalí, en una nueva operación que mantiene abiertas las esperanzas de encontrar supervivientes bajo tierra.
El Ejército nepalí confirmó el rescate y medios locales sitúan al hombre en uno de los túneles del complejo, donde continúan las labores de búsqueda.
- La Guardia Civil desarticula dos grupos dedicados a la sustración de gasoil de camiones tras detectar un vehículo con garrafas en Moaña
- Un pulpo «dándose una vuelta» a lomos de un delfín: la imagen de la «plaga» al sur de Inglaterra que «revela cambios en la cadena alimentaria marina»
- Un lance inaudito: el oceanográfico vigués «Miguel Oliver» pesca decenas de ánforas romanas al sur de Formentera
- Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
- Proyectan una treintena de pisos junto a la playa de Santa Marta en Baiona
- Una familia lleva a los tribunales el traslado a Ourense de un paciente psiquiátrico ingresado ocho años en Vigo
- Un oasis entre «números rojos»: la conservera Albo aporta la mitad de los ingresos de todo el grupo Shanghai Kaichuang
- Dos detenidos en Vigo en pocas horas: uno cuando intentaba entrar en un bar y otro que huyó con tarjetas robadas