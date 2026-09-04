Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El dron hallado en una isla finlandesa es ruso, según la Guardia de Fronteras

La Guardia de Fronteras de Finlandia informó este viernes de que el dron hallado el martes en una isla próxima a Porvoo, a unos 50 kilómetros al este de Helsinki, es una aeronave no tripulada de reconocimiento modelo Geoscan 701 de fabricación rusa.

"Este modelo lo utilizan tanto organismos estatales como entidades civiles, por lo que, en este momento, no es posible confirmar el uso previsto del aparato ni el país o la entidad que lo utiliza", señaló la agencia fronteriza en un comunicado.

El organismo dijo que ha iniciado una investigación junto a otras autoridades por una posible violación de la integridad territorial del país para tratar de determinar desde dónde, cuándo y de qué manera llegó el dron a territorio finlandés.