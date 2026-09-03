Estados Unidos
Un tiroteo en Mineápolis deja tres muertos, incluido el atacante, y seis heridos, tres de ellos policías
Al llegar al edificio, los agentes "encontraron víctimas y escucharon disparos", tras lo que llegaron al piso donde se estaba produciendo el tiroteo, en el que había "una bruma" que dificultaba su visibilidad
EFE
Un tiroteo ocurrido este miércoles en un edificio de apartamentos en el centro de Mineápolis (Minesota, EE.UU.) ha dejado tres muertos, incluyendo al atacante, y seis heridos, de los cuales tres son policías, según divulgaron las autoridades.
El portavoz de la Policía, Garrett Parten, dijo en una rueda de prensa que los agentes respondieron a llamadas de emergencia por disparos en un apartamento de un edificio residencial alto en la calle Grant poco después de las 16:30 horas de la tarde.
Al llegar al edificio, los agentes "encontraron víctimas y escucharon disparos", tras lo que llegaron al piso donde se estaba produciendo el tiroteo, en el que había "una bruma" que dificultaba su visibilidad y resultaron heridos tres de ellos, dos por disparos.
"El presunto atacante está muerto y en este momento se desconoce cómo murió", afirmó el portavoz.
El tiroteo, del que se investigan las causas, deja dos personas fallecidas: una en la escena del crimen y otra tras su traslado al hospital, agregó.
Seis personas fueron trasladadas al hospital con heridas, incluyendo los tres policías y tres civiles víctimas de disparos, completó Parten.
La cuenta de X de la ciudad de Mineápolis indicó que uno de los policías fue sometido a cirugía y los otros dos tienen heridas no mortales.
El suceso movilizó a las agencias del orden locales, estatales y federales, y mantuvo bloqueada el área buena parte de la tarde.
Las autoridades, incluyendo al alcalde Jacob Frey y el gobernador Tim Walz, agradecieron el trabajo de los agentes y se solidarizaron con las víctimas en X.
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