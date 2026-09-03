Małgorzata Bonikowska, presidenta del Centro de Estudios Internacionales de Polonia: "Toda Europa es territorio en guerra, aunque nos ataquen de forma diferente"

El Centro de Estudios Internacionales de Polonia se ha convertido en una institución puntera en el mapeo de las amenazas híbridas y las tentativas de desinformación lanzadas desde Rusia contra Europa. Entre sus recientes hallazgos, se encuentra la constancia de la creciente cooperación entre Moscú y Pekín en campañas de desinformación lanzadas ya desde territorio chino. Su presidenta, Małgorzata Bonikowska, ha insistido, en esta entrevista a EL PERIÓDICO, en que España debería extraer lecciones de la crisis migratoria en Ceuta, que según el Gobierno, fue amplificada por redes rusas. Y recuerda que el Kremlin ha demostrado, en ocasiones pasadas, que puede activar su maquinaria de propaganda fuera de Europa.

Rusia está intensificando las agresiones híbridas en toda Europa. ¿Cómo describiría esta escalada y cuál es su propósito?

-Desde nuestra perspectiva de países del flanco oriental, representa un paso más en el largo pulso con Putin, quien probablemente ahora se está dando cuenta de que no está ganando. Creo que sus cálculos con Trump fracasaron. Putin y su círculo estaban muy seguros de que, gracias a Trump, lograrían el fin de la guerra en condiciones beneficiosas para Rusia. Debido por un lado a Ucrania, que se negó y no estuvo de acuerdo con el comportamiento intimidatorio de Trump, rechazando varias propuestas presentadas por los rusos y los estadounidenses, y también gracias al apoyo europeo, esto no sucedió. Los ucranianos lograron resistir la presión y contraatacar. Y desde que comenzaron a atacar en territorio ruso, la situación ha cambiado radicalmente, porque la gente en Rusia empezó a sentir la guerra, a sentirla y a verla de verdad. Así que creo que Putin está preocupado, por su propia posición y también por las consecuencias de esta guerra.

¿Qué podemos esperar? ¿Un ataque limitado contra un país miembro de la OTAN, una intensificación de la guerra en Ucrania o la toma de una ciudad en los países bálticos o incluso en Noruega?

-La opinión pública en países como España, que están muy lejos del flanco oriental, tiene una percepción de amenaza diferente. Nosotros, en cambio, creemos que ya estamos en guerra con Rusia. Ucrania libra una guerra tradicional, en su territorio, algo que se puede ver: tanques, misiles, ataques. Pero no es el único tipo de guerra que existe. Vemos con nuestros ojos que toda Europa es ahora territorio en guerra, aunque nos ataquen de una forma diferente. Rusia nos ataca cibernéticamente, en el ciberespacio, y no solo por el flanco oriental. Nuestros aeropuertos, nuestros puertos, la señal GPS se desestabiliza. Nuestra infraestructura crítica es atacada. Y cuando digo "nuestro", no me refiero solo a Polonia. Hablo de lugares críticos en toda Europa: centrales energéticas, incluso hospitales. En el ámbito digital, sabemos que estos ataques ocurren a diario. No hablamos de ello en público porque nuestros grupos de ciberseguridad están haciendo un buen trabajo, protegiendo y combatiendo estos ataques, pero son una realidad. Ahora hemos tenido este incidente en Alemania, en Leipzig. Antes tuvimos varios episodios en Dinamarca, en Bruselas, en el aeropuerto. Pienso que todos los europeos deberíamos aceptar que estamos en guerra con Rusia, nos guste o no. ¿Qué podemos esperar, entonces? El siguiente paso sería otra provocación, quizás más directa, en forma de ataque, incluyendo a un país de la OTAN. No esperamos una invasión con tanques, como hicieron con Ucrania. Pero lo que sí podrían hacer es poner a prueba la capacidad de respuesta de la OTAN con algo muy grave. Por ejemplo, si lanzan un dron con una bomba y esta cae en Estonia o en el este de Polonia, ¿cuál sería la respuesta de la OTAN?

¿En qué lugares podría producirse esta provocación?

-Hay algunos lugares obvios, como el este de Estonia, Narva, muy cerca de la frontera con Rusia, o el punto lituano-polaco llamado Corredor de Suwalki, que conecta Rusia con el óblast (región) de Kaliningrado. También podríamos pensar que quizás Rusia no ataque allí, porque todo el mundo lo esperaría. Un lugar inesperado sería la pequeña frontera nórdica que tiene Noruega con Rusia. Finlandia se está preparando, ya que comparte la frontera más extensa con Rusia, de 1000 kilómetros. Además, han detectado cierta actividad en el lado ruso. En Polonia también podemos esperar una provocación, ya que estamos bajo presión en la frontera con Bielorrusia. No sería Rusia directamente, sino a través de un intermediario. Además, hay otro motivo de inquietud: Putin está cada vez más preocupado por el final de esta guerra, y piensa que a lo mejor no gana. Para Putin, tendría sentido hacer algo cuando no estamos preparados, y aún no lo estamos.

En España acabamos de vivir una crisis migratoria en Ceuta. El Gobierno español ha detectado el uso de las redes rusas para manipular a la opinión pública ¿Qué lección debemos aprender los españoles de este incidente?

-Los rusos son muy buenos desinformando a la gente y aprovechan cualquier oportunidad para hacerlo. Creo que aún subestimamos el poder de esta arma, la eficacia de la desinformación. Putin ni siquiera necesita atacarnos. Le basta con hacer que la gente piense diferente, dividirnos, crear problemas; así es como operan. Lleva años haciéndolo. En el caso español, podrían ser muchas cosas, incluyendo el uso de la propaganda, no solo en Europa, sino en Marruecos. Pueden difundir inmediatamente la noticia en Marruecos de que se abre una oportunidad de entrada en España. Estamos muy seguros de que ciertos casos concretos, como por ejemplo, el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, fue impulsado por los algoritmos, pero también alimentado por los trolls rusos. Cada vez que hay elecciones en Europa, aprovechan la oportunidad para manipular; mire lo que pasó en Rumania con TikTok.

¿Está ganando Putin?

Noticias relacionadas

-En Ucrania no está ganando. Estamos en una etapa en la que todos se dan cuenta de que militarmente Rusia es mucho más débil de lo que esperaba. Y los ucranianos más fuertes. En el ámbito de la información, los rusos están ganando, influyendo para que la gente piense de cierta manera, son capaces de dividirnos con mucha eficacia. Pero no están convenciendo a nuestros políticos. En ese sentido, los europeos se muestran bastante resilientes. El hecho de que los ucranianos decidieran luchar y no perdieran fue crucial para que los líderes europeos comprendieran que Ucrania es un país muy duro. Ahora respetan mucho más lo que hacen los ucranianos. Fue increíble, y sigue siéndolo, cómo el Estado ucraniano ha sido capaz de funcionar y cómo el Ejército ucraniano planta cara a este gigante. Es como David y el gigante Goliat. A ese nivel, Europa es bastante estable, más de lo que se esperaba. ¿Cuántos paquetes de sanciones pudimos implementar? ¿20, 21? Y a pesar de Orbán, de las luchas políticas, seguimos manteniendo la misma línea. En este caso, Putin no está ganando. Más bien está sorprendido por esta reacción.