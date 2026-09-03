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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
EEUU bombardea objetivos en Irán por segunda vez en una semana en medio de un incremento de las tensiones en el estrecho de Ormuz y las ofensivas iraníes contra bases estadounidenses
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Irán eleva a más de 140 las personas heridas en los últimos ataques de EEUU contra el país
Las autoridades iraníes han elevado a 142 el número de personas que han resultado heridas por causa de los últimos ataques perpetrados por Estados Unidos entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre contra el país, los cuales se han cobrado, a su vez, la vida de, al menos, 18 personas.
Así lo ha confirmado el portavoz del Ministerio de Salud, Hosein Kermanpur, en un mensaje en redes sociales en el cual ha precisado que 61 de ellas eran mujeres y 44 menores de edad.
"Detrás de cada número, hay una persona y una familia", ha sostenido el portavoz con relación a los últimos ataques aéreos perpetrados por el Ejército estadounidense contra la República Islámica.
Fuerzas israelíes demuelen por completo una aldea palestina en Cisjordania
La organización israelí de derechos humanos B'Tselem informó este miércoles de que fuerzas israelíes irrumpieron durante la madrugada en la comunidad de Jírbet at Taban, en las colinas del sur de Hebrón (sur de Cisjordania), y demolieron la totalidad de la aldea. En imágenes compartidas por la ONG, se ve cómo las viviendas, los corrales, las cisternas y los depósitos que habían permitido vivir a 12 familias -unas 70 personas, entre ellas 28 menores- hasta ahora se habían visto reducidos a escombros. La organización afirma que Jírbet al Taban es la comunidad palestina número 66 en ser desplazada por completo por Israel desde octubre de 2023, cuando empezó la guerra en Gaza después de que un grupo de milicias palestinas liderada por Hamás franqueara la frontera israelí y matara a más de 1.200 personas.
Teherán asegura que EEUU hará frente a "una nueva estrategia" tras los últimos bombardeos contra Irán
Las autoridades de Irán han asegurado este miércoles que Estados Unidos hará frente a "una nueva estrategia" por parte de Teherán tras los últimos bombardeos contra el país, que han llevado a la Guardia Revolucionaria a atacar intereses estadounidenses en la región, entre los temores sobre un posible nuevo conflicto a gran escala en Oriente Próximo.
"Con estas acciones, no solo no podrán salir de las profundidades del infierno que han creado para sí mismos, sino que pronto verán que la nueva estrategia de Irán en el campo de batalla, la diplomacia y la lucha contra el bloqueo económico destrozarán sus cimientos", ha dicho el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, en un mensaje en redes sociales.
El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) aseguró el martes que sus fuerzas habían lanzado ataques contra objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní en distintos puntos del país asiático, que han dejado al menos 18 muertos, entre ellos alrededor de una decena de civiles, incluidos dos niños.
El Ejército israelí ataca objetivos de Hizbulá en el sur del Líbano
El Ejército israelí atacó durante la madrugada de este miércoles objetivos de Hizbulá cerca de Nabatieh, en el sur del Líbano, según informó en un comunicado.
Las fuerzas armadas indicaron en la nota que los ataques se produjeron en respuesta al lanzamiento de dos drones explosivos de Hizbulá contra los soldados israelíes apostados cerca de la cadena montañosa de Ali Taher. El Ejército sostiene que sus fuerzas derribaron uno de los drones y que no se reportaron heridos.
"En respuesta a este ataque, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron infraestructura terrorista de Hizbulá en la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano", afirma el comunicado castrense.
Al menos 11 muertos y 58 heridos en los ataques estadounidenses contra Irán
Al menos 11 personas murieron, incluidas cuatro en una boda, y otras 58 resultaron heridas en los ataques estadounidenses contra Irán de la pasada noche, informaron las autoridades iraníes.
Irán vuelve a atacar bases estadounidenses en Jordania
Irán volvió a atacar bases estadounidenses en Jordania entre la noche de este martes y miércoles como represalia a los bombardeos previos lanzados por Washington sobre el país persa, según informó la Guardia Revolucionaria en un comunicado.
El ataque se dirigió contra Camp Titin, una base estadounidense del cuerpo de marines, con misiles balísticos pesados.
Irán retalia así contra los bombardeos estadounidenses recibidos este martes, el segundo ataque en menos de 48 horas después de un mes sin que trascendieran agresiones cruzadas.
El Ministerio de Interior gazatí confirma la captura por Israel de un oficial de Hamás
El Ministerio de Interior y Seguridad de Gaza confirmó este martes que Israel detuvo a un oficial de Hamás en la Franja, después de que su Ejército bombardeara en una decena ocasiones un área del corazón de la capital gazatí durante una incursión en la zona de una unidad especial israelí y milicias palestinas proisraelíes.
"La ocupación secuestró a Moein Mohamad Al Arabid, oficial del Servicio de Seguridad Interna, tras resultar herido durante un enfrentamiento con las fuerzas israelíes. Su esposa falleció y varios de sus hijos resultaron heridos", afirmó el Ministerio gazatí en un comunicado.
Netanyahu se reúne con los embajadores de EEUU para Israel y el Líbano en Jerusalén
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió este martes en Jerusalén con el embajador de Estados Unidos en Líbano, Michel Issa, y el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, informó la oficina del mandatario israelí.
El encuentro se produce en un momento de creciente tensión en el sur del Líbano, donde los ataques israelíes persisten pese a los esfuerzos diplomáticos de Washington para consolidar el acuerdo marco alcanzado entre ambos países a finales de este junio.
La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) advirtió el pasado viernes de que la situación en el sur del Líbano "sigue siendo frágil" y registró 1.030 trayectorias de proyectiles entre el 21 y el 27 de agosto, un promedio de 147 al día.
EEUU bombardea de nuevo objetivos en Irán
El Ejército de Estados Unidos bombardeó este martes a Irán por segunda vez en una semana en medio de un incremento de las tensiones en el estrecho de Ormuz y las ofensivas iraníes contra bases estadounidenses, según informó el Comando Central de EE.UU. (Centcom). (Seguir leyendo)
Irán afirma que si EEUU intensifica el bloqueo a sus puertos responderá militarmente
El presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este martes que si Estados Unidos intensifica el bloqueo marítimo a sus buques y puertos Irán responderá militarmente.
“Si intensifican el bloqueo sin duda daremos una respuesta militar”, dijo Qalibaf en un video publicado por medios iraníes.
El exguarda revolucionaria consideró que un bloqueo naval está considerado como una acción militar en el derecho internacional.
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