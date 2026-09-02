Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia vuelve a atacar negocios de Ucrania y su infraestructura de almacenamiento

El Ejército ruso volvió a atacar anoche la retaguardia ucraniana con drones y un número limitado de misiles que fueron dirigidos una vez más contra la infraestructura industrial y logística de regiones como Kiev (norte), Odesa (sur) y Poltava (centro).

En la región capitalina, las autoridades dieron cuenta de varios incendios en almacenes situados en los distritos de Bucha y Brovarí, donde en los últimos días han sido destruidos numerosos depósitos de supermercados y otras empresas minoristas ucranianas.

En Odesa, la gobernación militar calificó el ataque contra la capital regional homónima de “masivo” e informó de desperfectos en infraestructuras civiles, edificios residenciales, almacenes, un centro comercial y dos instituciones educativas.